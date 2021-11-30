В самоуправлении Талсинского края из-за отсутствия сертификата отстранены 74 сотрудника

Напомним, работники государственных и муниципальных учреждений должны были начать процесс вакцинации до 15 ноября.

Всего в самоуправлении Талсинского края работает 2463 человека. Общее число невакцинированных сотрудников - 110 человек или 4,47%.

17 человек процесс вакцинации начали, но к 15 декабрю у них еще не будет действующего сертификата. 74 работника отстранены от исполнения обязанностей.