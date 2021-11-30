В самоуправлении Талсинского края из-за отсутствия сертификата отстранены 74 сотрудника
В самоуправлении Талсинского края от исполнения обязанностей отстранены 74 работника без ковид-сертификата, сообщает агентство LETA.
В самоуправлении Талсинского края от исполнения обязанностей отстранены 74 работника без ковид-сертификата, сообщает агентство LETA.
Напомним, работники государственных и муниципальных учреждений должны были начать процесс вакцинации до 15 ноября.
Всего в самоуправлении Талсинского края работает 2463 человека. Общее число невакцинированных сотрудников - 110 человек или 4,47%.
17 человек процесс вакцинации начали, но к 15 декабрю у них еще не будет действующего сертификата. 74 работника отстранены от исполнения обязанностей.
Общее число невакцинированных лиц в центральной администрации самоуправления Талсинского края - 12, в учреждениях не вакцинированы 15 работников, в городских и волостных управлениях - 38 человек. В свою очередь в школах число невакцинированных лиц составляет 21, а в учреждениях дошкольного образования - 24.