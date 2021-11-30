Лукашенко признал Крым российским и собирается его посетить

"Мы все понимали, что Крым де-факто - это российский Крым, - цитирует слова Лукашенко РИА "Новости". - После референдума [2014 года] и де-юре стал российским".

Александр Лукашенко подчеркнул, что его поездка в Крым будет означать его окончательное признание "российской территорией".

"Слушайте, какие еще могут быть признания?!" - сказал он.

По словам Лукашенко, у него есть договоренность с Владимиром Путиным о поездке в Крым. Визит туда он хочет начать с Севастополя.

Украинский Крым был захвачен Россией в 2014 году. Запад в ответ на действия РФ ввел санкции, которые действуют до сих пор. Александр Лукашенко долгое время не признавал Крым российским. Все изменилось после выборов 2020 года. Украинское руководство не признает его легитимным правителем страны, а Россия осталась единственным союзником.