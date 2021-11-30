Поставщик самотестов Ekspress laboratorija отказался заключать договор

По этой причине Министерство обороны будет искать возможности для заключения договоров с другими претендентами.

Как сообщалось, после оценки поданных заявок на поставки комплектов для самотестирования было принято решение о заключении общего договора с пятью претендентам - Ekspress laboratorija, Brief, ADDO Defense, A-birojs и A.Medical.

Ekspress laboratorija была выбрана для поставки первой партии, так как предложила наиболее низкую цену и короткие сроки доставки, но в последний момент отказалась от заключения договора на сумму почти 3 млн евро.

По данным Минобороны, компания не сможет доставить груз до установленной даты - 6 декабря, так как возникли сложности с транспортировкой и логистикой.

Как сообщил Галкин, в настоящее время ведутся переговоры с оставшимися тремя претендентами, но уже сейчас ясно, что цена тестов не будет такой низкой, а сроки поставок возрастут до десяти дней.

Ранее планировалось, что с 6 декабря проходить самотестирование на Covid-19 должны будут дважды в неделю все, кто работает в очном режиме, в контакте с другими работниками, получателями услуг или посетителями. Это предусматривали принятые во вторник, 23 ноября, поправки правительства к распоряжению об объявлении режима чрезвычайной ситуации.

Однако во вторник правительство решило, что тестирование на Covid-19 с помощью экспресс-тестов будет добровольным.