Выявлен 1031 новый случай Covid-19. Умерли 34 человека
За минувшие сутки в Латвии выявлен 1031 новый случай Covid-19, поступила информация о 34 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлен 1031 новый случай Covid-19, поступила информация о 34 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 40 лет:
28 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Шесть человек были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 581 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 450 были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился до 599,5 случая.
Доля положительных результатов тестирования составила 8,7%. Было сделано 11 794 теста.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 254 690 человек.
Страны Балтии
Эстония
В Эстонии подтверждено 588 новых случаев коронавируса, скончались три человека.
По состоянию на утро среды госпитализированы 275 пациентов с коронавирусом. 225 пациентам требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19, из них 170 пациентов (75,5 %) не вакцинированы, а у 55 пациентов (24,5 %) завершен курс вакцинации.
За сутки проанализировано 6504 теста, позитивный результат дали 588 тестов. 373 человека с позитивным результатом теста не вакцинированы, а у 215 завершен курс вакцинации.
Две дозы вакцины от Covid-19 получили 59,3% населения Эстонии.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 1793 новых случая заражения коронавирусом, скончались 18 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью.
В больницах Литвы проходят лечение 1332 пациента с Covid-19, 130 из них находятся в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился в Литве до 852,6 случая, а доля положительных ответов среди тестов - до 9,2%.
С начала пандемии Covid-19 в Литве заразились 472 тыс. человек, скончались 6,8 тыс.
Вакцинация
По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили более 77% жителей Латвии, свидетельствуют расчеты агентства LETA на основе данных Национальной службы здравоохранения о числе вакцинированных до 30 ноября и данных Центрального статистического управления (CSP) о населении страны по возрастным группам в начале 2021 года.
В соответствии с этими данными, первую прививку от Covid-19 или вакцину Johnson & Johnson, которая вводится один раз, до 30 ноября получили 77,28% населения в возрасте старше 12 лет и 78,87% населения в возрасте старше 18 лет. Курс вакцинации завершили 71,98% населения в возрасте старше 12 лет и 73,71% населения в возрасте старше 18 лет.
Согласно предварительным данным CSP об общей численности населения Латвии в начале июля 2021 года, первую дозу вакцины и вакцину J&J получили 67,75% населения, а завершили курс вакцинации 63,22%.
В среду от Covid-19 привились по крайней мере 9215 человек, в том числе 1145 - первой дозой, 3501 - второй, 4082 - третьей, а 487 человек привиты вакциной J&J.