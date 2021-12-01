Выявлен 1031 новый случай Covid-19. Умерли 34 человека

Умершие входили в возрастные категории от 40 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

шесть человек в возрасте от 60 до 69 лет;

семь человек в возрасте от 70 до 79 лет;

семнадцать человек в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте старше 90 лет.

28 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Шесть человек были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 581 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 450 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился до 599,5 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,7%. Было сделано 11 794 теста.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 254 690 человек.

Страны Балтии

Эстония

В Эстонии подтверждено 588 новых случаев коронавируса, скончались три человека.

По состоянию на утро среды госпитализированы 275 пациентов с коронавирусом. 225 пациентам требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19, из них 170 пациентов (75,5 %) не вакцинированы, а у 55 пациентов (24,5 %) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализировано 6504 теста, позитивный результат дали 588 тестов. 373 человека с позитивным результатом теста не вакцинированы, а у 215 завершен курс вакцинации.

Две дозы вакцины от Covid-19 получили 59,3% населения Эстонии.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1793 новых случая заражения коронавирусом, скончались 18 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы проходят лечение 1332 пациента с Covid-19, 130 из них находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился в Литве до 852,6 случая, а доля положительных ответов среди тестов - до 9,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заразились 472 тыс. человек, скончались 6,8 тыс.

Вакцинация

По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили более 77% жителей Латвии, свидетельствуют расчеты агентства LETA на основе данных Национальной службы здравоохранения о числе вакцинированных до 30 ноября и данных Центрального статистического управления (CSP) о населении страны по возрастным группам в начале 2021 года.

В соответствии с этими данными, первую прививку от Covid-19 или вакцину Johnson & Johnson, которая вводится один раз, до 30 ноября получили 77,28% населения в возрасте старше 12 лет и 78,87% населения в возрасте старше 18 лет. Курс вакцинации завершили 71,98% населения в возрасте старше 12 лет и 73,71% населения в возрасте старше 18 лет.

Согласно предварительным данным CSP об общей численности населения Латвии в начале июля 2021 года, первую дозу вакцины и вакцину J&J получили 67,75% населения, а завершили курс вакцинации 63,22%.