В какую сумму Рижской думе обошлись рождественские елки?

Как TVNET рассказала представитель Рижской думы Индра Вилде, эти услуги оказывает победитель конкурса - крестьянское хозяйство Pētes, а обошлись они в 27 860 евро без PVN.

20 елок, установленных Pētes, можно увидеть в городской среде - у центров культуры, в парках, скверах и на площадях, в том числе на Домской площади, Ратушной площади и набережной 11 января, где украшены главные елки города. Еще две ели растут в городской среде - в сквере Оперы и на улице Бривибас, 266. Всего самоуправление заплатило за украшение 22 елок. Кроме того, город приобрел еще 16 деревьев, которые будут украшены в различных районах столицы.

В свою очередь еще 30 елок, которые также обеспечило крестьянское хозяйство, установлен в муниципальных учреждениях Риги, в том числе в культурных центрах, музыкальных и художественных школах, музеях, а также в Ратуше. Как уточнила Виде, елки в помещениz[ не может осмотреть каждый, только посетители мероприятий или те, кто посещает конкретные учреждения, например, Ратушу. Заинтересованные могут увидеть в городской среде 38 праздничных елок.

Галерея: Рождественские елки в Риге

Прошлогодний декор и новые концепции

Высота установленных в городской среде праздничных елок составляет от четырех до неполных 16 метров.

Самые высокие елки можно увидеть на Домской площади, на Ратушной площади, на набережной 11 ноября, в Центральном спортивном квартале, у катка и лыжной трассы - на спортплощадке у 84-й Рижской средней школы, а также на перекрестке улиц Лудзас, Католю и Садовникова.

На вопрос о том, чем елки украшены в этом году, Виде отметила, что украшении использовалось как новое художественное оформление, так и созданный в прошлые годы декор.

Например, реализация художественной концепции рождественской елки на Домской площади обошлась в 13 924 евро без PVN, елки на набережной 11 ноября - 13 672 евро без PVN, а елки на Ратушной площади - 13 696 евро без PVN. Концепции создали такие предприятия, как United Workshops и Studio Des Fetes Latvija.