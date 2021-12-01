В Мюнхене у железнодорожной станции произошел взрыв; есть пострадавшие
В среду в Мюнхене у железнодорожной станции прогремел взрыв, пишет dpa.
В среду в Мюнхене у железнодорожной станции прогремел взрыв, пишет dpa.
Взрыв произошел у железнодорожной станции Donnersbergerbruecke. По предварительной информации, на находящейся рядом строительной площадке взорвалась авиационная бомба времен Второй мировой войны.
В результате взрыва пострадали четыре человека. Травмы одного пострадавшего оцениваются как тяжелые, остальных трех - как легкие.
После инцидента на станции Donnersbergerbruecke временно было остановлено движение поездов.
Как пояснил глава МВД земли Бавария Йоахим Херман, во время строительных работ 250-килограммовая авиабомба получила удар.
Власти Мюнхена обычно проводят точные и регулярные проверки, чтобы выяснить, где находятся невзорвавшиеся снаряды.