Ср, 1.12.2021
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Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

В Мюнхене у железнодорожной станции произошел взрыв; есть пострадавшие

ФОТО: Reuters/ScanPix

В среду в Мюнхене у железнодорожной станции прогремел взрыв, пишет dpa.

Взрыв произошел у железнодорожной станции Donnersbergerbruecke. По предварительной информации, на находящейся рядом строительной площадке взорвалась авиационная бомба времен Второй мировой войны.

В результате взрыва пострадали четыре человека. Травмы одного пострадавшего оцениваются как тяжелые, остальных трех - как легкие.

После инцидента на станции Donnersbergerbruecke временно было остановлено движение поездов.

Как пояснил глава МВД земли Бавария Йоахим Херман, во время строительных работ 250-килограммовая авиабомба получила удар.

Власти Мюнхена обычно проводят точные и регулярные проверки, чтобы выяснить, где находятся невзорвавшиеся снаряды.


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