В Мюнхене у железнодорожной станции произошел взрыв; есть пострадавшие

Взрыв произошел у железнодорожной станции Donnersbergerbruecke. По предварительной информации, на находящейся рядом строительной площадке взорвалась авиационная бомба времен Второй мировой войны.

В результате взрыва пострадали четыре человека. Травмы одного пострадавшего оцениваются как тяжелые, остальных трех - как легкие.

После инцидента на станции Donnersbergerbruecke временно было остановлено движение поездов.

Как пояснил глава МВД земли Бавария Йоахим Херман, во время строительных работ 250-килограммовая авиабомба получила удар.