С принятием директивы будут способствовать вовлечению отцов в воспитание

Укоренившееся в обществе мнение о том, что заботу о ребенке первично должна взять на себя мама, все еще очень сильно.

Так, например, в 2020 году в Латвии в 82% случаев женщины брали на себя обязанность по уходу за своим ребенком и получали родительское пособие. Если посмотреть на динамику за пять лет, то доля получателей родительского пособия не изменилась.

В свою очередь, данные опроса Евробарометра 2018 года показывают, что 31% отцов не думали или не планировали использовать отпуск (отцовский) по уходу за ребенком - это на 5% ниже, чем в среднем по странам Европейского союза, - а 9% отцов даже не знали, что у них есть такое право. В разведенных семьях ситуация еще хуже - только в каждой второй разведенной семье отцы занимаются уходом за детьми, и только каждый десятый отец заботится о детях так же, как мать.

Член правления ассоциации Tēvi Гатис Смидровскис главными причинами того, почему отцы не принимают участие в уходе за детьми, упоминает царящие в обществе стереотипы, опасения по поводу того, насколько хорошо они смогут позаботиться о ребенке, а также финансовые аспекты, поскольку мужчины часто зарабатывают больше, чем женщины. Это учитывается при разработке латвийской практики реализации директивы - разрабатываются подходы к различным моделям семьи и занятости и оценивается их потенциальное воздействие. Следует отметить, что изменения коснутся только родителей, чьи дети родятся после 2 августа 2022 года.

Одна из самых ярких инициатив, популяризирующих вовлечение отцов в воспитание детей, - это проводимый организацией Mammām un tētiem День отца, который в Латвии отмечается уже 12 лет.

По словам руководителя организации Инги Акментини-Смилдзини, уже в первом шествии Дня отца приняли участие около двух тысяч участников, а в последующие годы количество участников увеличилось до более чем 10 тысяч.

Это свидетельствует о том, что есть общественный интерес и поддержка такого типа инициатив. "Шествие и фестиваль в День отца - лучшее место, чтобы увидеть примеры того, как отцы участвуют в семейной жизни и насколько они довольны тем, что они отцы. Глядя на эти семьи и из личного опыта могу сказать, что семьи и отцы в Латвии готовы к таким изменениям, и это подходящий момент для них", – рассказывает Инга Акментиня-Смилдзиня.