Сб, 4.12.2021
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Александр Лукашенко, президент Беларуси
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С принятием директивы будут способствовать вовлечению отцов в воспитание

ФОТО: Publicitātes foto

Со 2 августа следующего года в Латвии ожидаются изменения в порядке предоставления существующего пособия по уходу за ребенком, которое предусмотрено Директивой парламента и Совета Европы о балансе между работой и личной жизнью для родителей и опекунов. Она устанавливает индивидуальное право на двухмесячный период оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком без права передачи, что изменит порядок выплаты родительского пособия.

Это означает, что если самый продолжительный период отпуска по уходу за ребенком использует мама, то и папе придется взять как минимум два месяца.

"План Министерства благосостояния предполагает, что общий период выплаты родительского пособия не будет сокращен, но два месяца из этого периода должны быть использованы тем родителем, который еще не был в отпуске по уходу за ребенком. Это означает, что один из родителей сможет взять большую часть отпуска, но мама или папа должны будут не менее двух месяцев посвятить уходу за ребенком, и этот период не может быть передан другому. Мы также хотим указать в предложении, что эти два месяца оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком оба родителя смогут использовать одновременно, пока ребенку не исполнится восемь лет", - комментирует Диана Якайте, заместитель государственного секретаря Министерства благосостояния.

Как известно, в настоящее время в Латвии право на отпуск по уходу за ребенком до полутора лет есть у каждого из родителей и им можно пользоваться до того дня, когда ребенку исполнится восемь лет, а родительское пособие может получить один из родителей до достижения ребенком года или полутора лет. При этом родители уже сейчас имеют право и возможность взять отпуск по уходу за ребенком, меняясь на взаимной основе.

Укоренившееся в обществе мнение о том, что заботу о ребенке первично должна взять на себя мама, все еще очень сильно.

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Так, например, в 2020 году в Латвии в 82% случаев женщины брали на себя обязанность по уходу за своим ребенком и получали родительское пособие. Если посмотреть на динамику за пять лет, то доля получателей родительского пособия не изменилась.

В свою очередь, данные опроса Евробарометра 2018 года показывают, что 31% отцов не думали или не планировали использовать отпуск (отцовский) по уходу за ребенком - это на 5% ниже, чем в среднем по странам Европейского союза, - а 9% отцов даже не знали, что у них есть такое право. В разведенных семьях ситуация еще хуже - только в каждой второй разведенной семье отцы занимаются уходом за детьми, и только каждый десятый отец заботится о детях так же, как мать.

Член правления ассоциации Tēvi Гатис Смидровскис главными причинами того, почему отцы не принимают участие в уходе за детьми, упоминает царящие в обществе стереотипы, опасения по поводу того, насколько хорошо они смогут позаботиться о ребенке, а также финансовые аспекты, поскольку мужчины часто зарабатывают больше, чем женщины. Это учитывается при разработке латвийской практики реализации директивы - разрабатываются подходы к различным моделям семьи и занятости и оценивается их потенциальное воздействие. Следует отметить, что изменения коснутся только родителей, чьи дети родятся после 2 августа 2022 года.

Одна из самых ярких инициатив, популяризирующих вовлечение отцов в воспитание детей, - это проводимый организацией Mammām un tētiem День отца, который в Латвии отмечается уже 12 лет.

По словам руководителя организации Инги Акментини-Смилдзини, уже в первом шествии Дня отца приняли участие около двух тысяч участников, а в последующие годы количество участников увеличилось до более чем 10 тысяч.

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Это свидетельствует о том, что есть общественный интерес и поддержка такого типа инициатив. "Шествие и фестиваль в День отца - лучшее место, чтобы увидеть примеры того, как отцы участвуют в семейной жизни и насколько они довольны тем, что они отцы. Глядя на эти семьи и из личного опыта могу сказать, что семьи и отцы в Латвии готовы к таким изменениям, и это подходящий момент для них", – рассказывает Инга Акментиня-Смилдзиня.

Это же признает представитель ассоциации Tēvi: "Мне не нравится высказывание: "Я просто присматриваю за ребенком". Нет, я воспитываю своего ребенка. Мужчины, взявшие отпуск по уходу за ребенком, признают, что это одно из самых трудных, но также и лучших дел, которые они когда-либо делали в своей жизни. Для отцов, берущих отпуск по уходу за ребенком, ценности меняются, и финансовый аспект больше не кажется таким важным. Время, которое они проводят со своей семьей, гораздо, гораздо ценнее".

Данные социологического опроса, проведенного Министерством благосостояния в октябре 2020 года, свидетельствуют: только шесть из десяти отцов (63%) имели возможность взять отцовский отпуск в связи с рождением ребенка по месту своей работы. При этом в 2020 году пособие по уходу за ребенком получали 16,6% мужчин, как и родительское пособие - его получали только 17,5% отцов.

Исследования подтверждают, что изменения в отношении общества и убеждения меняются медленно. Необходима смена поколений для изменения как отношения, так и поведения. Это также признают клинический психолог Кристине Балоде и врач-резидент в области психотерапии Давис Эдгарс Лиепа, указывая на то, что от этого будет несколько потенциальных преимуществ.

Изменения в общественном мнении и убеждениях будут способствовать сокращению дискриминации в отношении женщин, расширению участия отцов в воспитании детей и семейной жизни, а также поощрению взаимного уважения и разделения ответственности между родителями. Это создаст более безопасную среду для ребенка и улучшит отношения между двумя партнерами.

Статья подготовлена на основе мнений, прозвучавших после цикла дискуссий #dzīvolīdzsvarā "А папа тоже может? Как активнее привлекать отцов к уходу за малышом уже на первом году жизни?", организованных Министерством благосостояния и социальными партнерами – "Латвийской конфедерациией работодателей" и "Латвийской конфедерацией свободных профсоюзов". В дискуссии приняли участие эксперты Диана Якайте, Инга Акментиня-Смилдзиня, Кристина Балоде, Гатис Смидровскис и Давис Эдгарс Лиепа. Дискуссию можно посмотреть в аккаунтах Министерства благосостояния и портала TVNET в Facebook.

Цикл дискуссий финансируется Программой Европейского союза "Права, равенство и гражданство" (2014-2020) в рамках проекта № 881676-B4A "Баланс для всех (B4A)".


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