В Ирландии задержан латвиец - он пытался украсть пива на 11 евро

Окружной суд ирландского города Тёрлс заслушал Петериса Андреева, который назвал себя клептоманом. В его доме также нашли каннабис. Обвиняемый прибыл в Ирландию из Латвии.

На судебном заседании офицер полиции Томас Ханрах пояснил, что 21 июня 2020 года в полицейский участок поступило сообщение о краже в магазине Dunnes в городе Терлс. Петерис Андреев взял несколько банок пива. За несколько из них он заплатил, за несколько - нет, поэтому его задержал охранник.

В свою очередь, 19 мая 2020 года полицейский Роберт О'Донаван обыскал дом Андреева на предмет выявления злоупотребления наркотиками и обнаружил каннабис на сумму в 40 евро.

33-летний Петерис Андреев ранее обвинялся в незаконном хранении наркотиков.

У мужчины ранее уже было 26 судимостей, в том числе восемь за уголовные преступления, но ни разу - за кражу. Адвокат Брайан Хедж пояснил, что, по словам Андреева, он страдает от приступов клептомании. Когда он был моложе, по поводу этого он обратился к специалистам.