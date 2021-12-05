Видео ⟩ Правительство хочет ввести срок годности сертификатов: эксперты против

Предложение о том, что почти все сертификаты должны быть аннулированы, если не будет сделана бустерная доза, очень скоро может попасть на обсуждение правительства.

"Премьер считает, что срок годности ковид-сертификата нужно определить. Этот вопрос уже обсудили с Минздравом. Научно доказано, что после определенного времени эффект от вакцины снижается.

Эффективное решение по сроку сертификата нужно будет принять по всему ЕС. В середине сентября его начнут обсуждать", - сообщили в офисе премьера Кришьяниса Кариньша (JV).

Один из главных вопросов в том, через какое время будет можно аннулировать сертификат - шесть или девять месяцев. Если в каждой стране будет свой срок, это сильно помешает путешественникам.

"Если этот срок не будет своевременно, скоро принят и введен, если дискуссия будет задерживаться, мы в Латвии введем этот срок сами

Это не будет дольше девяти месяцев, которые упомянул ЕС, говоря о путешествиях между странами. Может быть и короче, если есть основания. Но будет период перехода для тех, кому нужно получить дополнительную дозу, чтобы не было осложнений и трудностей", - сообщает министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP).

Министр говорит только о ревакцинации групп риска. Еще рано говорить, аннулируют ли им сертификаты, всем ли или по возрастной группе. Избежать аннулирования сертификата можно, только если переболел Covid-19.

"Считается, что принял бустерную дозу, если было три дозы. Если заболел и есть две дозы, такому человеку не нужна третья прививка, поэтому при введении срока годности сертификата нужно принимать во внимание эти обстоятельства, сказал Павлютс.

Профессор Анита Виллеруша, член Государственного совета по иммунизации (IVP), удивлена этими планами. Она считает, что и через шесть месяцев сохраняется достаточный эффект прививки, а сертификаты аннулировать не стоит. В то же время не рекомендуется аннулирование прививки после вакцины Janssen или одной дозы другой вакцины. Главное, считает Виллеруша, продолжить вакцинацию групп риска.