Коалиция подумает о снижении НДС на электроэнергию

Министерство экономики вынесло на оценку коалиции предложение о временном снижении ставки НДС на электроэнергию с 21% до 5%.

Хотя в настоящее время нет однозначного решения в поддержку данного предложения, неофициальная информация свидетельствует, что у коалиции нет серьезных возражений против этой идеи и решение по предложению Минэкономики может быть принято в течение недели.

В коалиции договорились, что Министерство экономики совместно с Министерством финансов подготовят более детализованные предложения по поддержке потребителей электроэнергии.

Согласно расчетам Минэкономики, снижение ставки НДС позволило бы уменьшить финальный счет в среднем на 13% для всех пользователей, не оказывая негативного воздействия на бюджет, если сравнивать с НДС, запланированным согласно предыдущим прогнозам цен на электроэнергию.

Как уже сообщалось, для компенсации резкого роста цен на электроэнергию Минэкономики подготовило предложение об увеличении на 10 евро суммы поддержки для всех защищенных групп пользователей, в том числе многодетных семей и малообеспеченных домохозяйств.

Для увеличения поддержки из бюджета потребуются дополнительные 17,5 млн евро в год. Решение остается за правительством.

Министр экономики Янис Витенбергс ранее созвал заседание Государственного энергетического кризисного центра, на котором представители ответственных органов проинформировали, что сырья, используемого для производства электроэнергии, природного газа и тепла, в Латвии достаточно, но наблюдаются заметные изменения цен: наиболее стремительны колебания цен на электроэнергию и природный газ, менее - на щепу и другие ресурсы, используемые для производства тепла.