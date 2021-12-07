Выявлено 860 новых случаев Covid-19. Умерли 23 человека
За минувшие сутки в Латвии выявлено 860 новых случаев Covid-19, поступила информация о 23 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 860 новых случаев Covid-19, поступила информация о 23 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
20 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а трое были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 442 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 418 были вакцинированы.
Доля положительных результатов тестирования составила 7,3%. Было сделано 11 804 теста.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 258 419 человек.
Страны Балтии
Литва
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1837 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Среди умерших 10 человек были не привиты или привиты не полностью.
В больницах сейчас проходит лечение 1321 пациент с Covid-19 - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 128 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 11,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 5,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько вырос и составил 858,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней также выросла и составила 11,9%.
С начала пандемии Covid-19 в Литве заразились 482 тыс. человек, скончались от коронавируса 6,9 тысячи.
Эстония
За сутки в Эстонии проанализировано 6456 результатов тестов на Сovid-19, позитивный результат дали 545 тестов.
По состоянию на утро вторника с коронавирусом госпитализированы 238 пациентов, за сутки скончался один человек.
Стационарное лечение из-за тяжелого течения Сovid-19 требуется 198 пациентам, из них 155 (78,3%) не вакцинированы, а у 43 пациентов (21,7%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 22 новые истории болезни.
Скончался инфицированный коронавирусом невакцинированный 79-летний мужчина.
В Эстонии зафиксированы шесть положительных результатов тестов на коронавирус, в случае которых речь может идти об омикрон-штамме. Пятеро вирусоносителей прибыли из ЮАР, а один - из Дубая. Результаты всех проб подтверждены секвенированием.