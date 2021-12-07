Выявлено 860 новых случаев Covid-19. Умерли 23 человека

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;

восемь человек в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек в возрасте от 80 до 89 лет;

три человека в возрасте от 90 до 99 лет.

20 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а трое были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 442 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 418 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до 563,1 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 7,3%. Было сделано 11 804 теста.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 258 419 человек.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1837 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Среди умерших 10 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходит лечение 1321 пациент с Covid-19 - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 128 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 5,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько вырос и составил 858,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней также выросла и составила 11,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заразились 482 тыс. человек, скончались от коронавируса 6,9 тысячи.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализировано 6456 результатов тестов на Сovid-19, позитивный результат дали 545 тестов.

По состоянию на утро вторника с коронавирусом госпитализированы 238 пациентов, за сутки скончался один человек.

Стационарное лечение из-за тяжелого течения Сovid-19 требуется 198 пациентам, из них 155 (78,3%) не вакцинированы, а у 43 пациентов (21,7%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 22 новые истории болезни.

Скончался инфицированный коронавирусом невакцинированный 79-летний мужчина.