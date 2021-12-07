Видео ⟩ Кабмин рассказал об изменениях в эпидемиологических ограничениях

Оказание услуг и проведение мероприятий разрешено до 23:00

Для предоставления услуг и проведения мероприятий, которые во время чрезвычайной ситуации разрешены в зеленом режиме, решением правительства допустимое время работы коммерческих точек продлено до 23:00 вместо 21:00, как было до сих пор.

Поправки к постановлению правительства о чрезвычайном положении также отменяют требование об отделении в безопасной эпидемиологической среде потока семей с детьми, не имеющими сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.

Положение предусматривает, что услуги и мероприятия, связанные с рассадкой по определенным местам, больше не требуют отделения в эпидемиологически безопасной среде потока родителей с детьми без сертификатов от других посетителей. В спортивных клубах, на аттракционах и в аналогичных местах, которые предполагают физическую активность или в которых не используются маски для лица, по-прежнему сохраняется требование об отделении родителей с детьми без сертификата от других посетителей в эпидемиологически безопасной среде.

Кроме того, поправки разрешают размещать за одним столом в заведениях общественного питания до десяти человек, что позволяет разместиться за одним столом крупным домохозяйствам с числом взрослых до четырех и детей - до шести. Согласно новым условиям, теперь одна семья может занимать соседние места без дистанции в концертных залах и т.п..

Также уточняется понятие "чередования" при рассадке: оно означает, что ни перед, ни за сидящими вместе не должны сидеть другие посетители. Таким образом, если вместе сидят десять человек, для этой группы следует оставить по десять свободных мест в переднем и заднем рядах.

Министерство здравоохранения отмечает, что, с одной стороны, существует необходимость в смягчении условий эпидемиологической безопасности, которые отрицательно влияют на экономику и наносят ущерб бизнесу, но, с другой стороны, надо осознавать, что перед и во время праздников Рождества и Нового года ожидается повышение мобильности и учащение контактов. Кроме того, в настоящее время в Европе распространяется обнаруженный и в Латвии омикрон-штамм коронавируса, а поэтому к смягчению мер надо подходить с известной долей осторожности.

Как сообщалось, до 11 января следующего года в стране объявлен режим чрезвычайного положения, во время действия которого получение различных услуг лицами без сертификатов Covid-19 существенно ограничено.

Меры эмидемиологической безопасности после 11 января правительство рассмотрит на неделе перед Рождеством

О мерах эпидемиологической безопасности после 11 января правительство примет решение на неделе перед Рождеством, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на заседании Кабинета министров во вторник.

Он сослался на эпидемиолога Никиту Троянского, который является одним из разработчиков моделей эпидемиологической ситуации и прогнозирует, что объективные данные о траектории заболеваемости Covid-19 в Латвии могут быть доступны уже 18 декабря.