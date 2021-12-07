Вт, 7.12.2021
Это означает, что объемы помощи необходимо начать сокращать. Дефицит бюджета необходимо сокращать значительно Мартиньш Казакс, президент Банка Латвии
Мартиньш Казакс, президент Банка Латвии

Видео ⟩ Кабмин рассказал об изменениях в эпидемиологических ограничениях

  • С 15 декабря работать очно смогут те, кто привился, но еще не имеет сертификата
  • Тестирование в случае отсутствия вакцины оплачивать будет работник
  • Оказание услуг и проведение мероприятий разрешено до 23:00
  • О мерах безопасности после 11 января решение будет принято перед Рождеством
  • Самоизолироваться по приезду из стран высокого риска должны будут и привитые
Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 7 декабря, в 10:00 началось заседание Кабинета министров Латвии. На нем были приняты поправки к закону о чрезвычайной ситуации.

В пресс-конференции представители правительства рассказали о планируемых поправках к закону о чрезвычайной ситуации.

Очная работа

С 15 декабря работать очно смогут те, кто получил либо единственную вакцину Janssen (Johnson & Johnson), либо обе дозы вакцины от Covid-19 других производителей, но при этом еще не прошло 14 дней до получения сертификата вакцинации, предусматривают утвержденные правительством поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайного положения.

Пока нет сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, работник сможет продолжить свою работу очно при предъявлении сертификата о тестировании не старше 72 часов или результата теста на антигены, организованного работодателем.

Предполагается, что работник будет сам покрывать расходы на тестирование, если с работодателем не согласовано иначе.

Как сообщалось, ранее было предусмотрено, что работники публичного сектора, начавшие курс вакцинации до 15 ноября, но еще не получившие сертификат, смогут продолжать работу дистанционно или очно. Крайний срок для получения сертификата о вакцинации этими лицами - 15 декабря.

Обязанность привиться до 15 декабря распространяется и на тех сотрудников частного сектора, которые не имеют прямого контакта с клиентами, но работают очно или за пределами своего места жительства.

Оказание услуг и проведение мероприятий разрешено до 23:00

Для предоставления услуг и проведения мероприятий, которые во время чрезвычайной ситуации разрешены в зеленом режиме, решением правительства допустимое время работы коммерческих точек продлено до 23:00 вместо 21:00, как было до сих пор.

Поправки к постановлению правительства о чрезвычайном положении также отменяют требование об отделении в безопасной эпидемиологической среде потока семей с детьми, не имеющими сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.

Положение предусматривает, что услуги и мероприятия, связанные с рассадкой по определенным местам, больше не требуют отделения в эпидемиологически безопасной среде потока родителей с детьми без сертификатов от других посетителей. В спортивных клубах, на аттракционах и в аналогичных местах, которые предполагают физическую активность или в которых не используются маски для лица, по-прежнему сохраняется требование об отделении родителей с детьми без сертификата от других посетителей в эпидемиологически безопасной среде.

Кроме того, поправки разрешают размещать за одним столом в заведениях общественного питания до десяти человек, что позволяет разместиться за одним столом крупным домохозяйствам с числом взрослых до четырех и детей - до шести. Согласно новым условиям, теперь одна семья может занимать соседние места без дистанции в концертных залах и т.п..

Также уточняется понятие "чередования" при рассадке: оно означает, что ни перед, ни за сидящими вместе не должны сидеть другие посетители. Таким образом, если вместе сидят десять человек, для этой группы следует оставить по десять свободных мест в переднем и заднем рядах.

Министерство здравоохранения отмечает, что, с одной стороны, существует необходимость в смягчении условий эпидемиологической безопасности, которые отрицательно влияют на экономику и наносят ущерб бизнесу, но, с другой стороны, надо осознавать, что перед и во время праздников Рождества и Нового года ожидается повышение мобильности и учащение контактов. Кроме того, в настоящее время в Европе распространяется обнаруженный и в Латвии омикрон-штамм коронавируса, а поэтому к смягчению мер надо подходить с известной долей осторожности.

Как сообщалось, до 11 января следующего года в стране объявлен режим чрезвычайного положения, во время действия которого получение различных услуг лицами без сертификатов Covid-19 существенно ограничено.

Меры эмидемиологической безопасности после 11 января правительство рассмотрит на неделе перед Рождеством

О мерах эпидемиологической безопасности после 11 января правительство примет решение на неделе перед Рождеством, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на заседании Кабинета министров во вторник.

Он сослался на эпидемиолога Никиту Троянского, который является одним из разработчиков моделей эпидемиологической ситуации и прогнозирует, что объективные данные о траектории заболеваемости Covid-19 в Латвии могут быть доступны уже 18 декабря.

"За неделю до Рождества мы, вероятно, сможем принять то направление, которое ожидается после 11 января", - сказал Кариньш, добавив, что предложения нужно готовить уже сейчас.

В то же время свои коррективы в ситуацию может внести появление нового омикрон-штамма коронавируса.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс также согласился с тем, что предложения об ограничениях после 11 января должны быть готовы уже скоро, причем в нескольких сценариях, чтобы потом сравнить прогнозы с текущими эпидемиологическими данными.

Во вторник правительство поручило группе по оперативному управлению (OVG) продолжать работу над новыми нормами, которые вступят в силу по окончании чрезвычайного положения 11 января.

До получения отрицательного теста самоизолироваться должны и привитые люди, прибывшие из стран высокого риска

Требование соблюдать самоизоляцию до получения негативного результата теста на Covid-19 будет распространяться также на привитых и переболевших, прибывших в аэропорт "Рига" из стран высокого риска, и на тех, кому на необходимость теста указали сотрудники Госполиции, Государственной пограничной охраны или аэропорта.

Это предусматривают поправки к распоряжению правительства об объявлении чрезвычайного положения.

Действующие правила предусматривают, что люди, прибывающие в Латвию через аэропорт "Рига", имеют право добровольно сдать тест на Covid-19 из государственного бюджета. Также есть условие, что обязать сделать тест могут сотрудники Госполиции, Государственной пограничной охраны или аэропорта. Таким образом, все лица, сдавшие тест, должны соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного результата.

В то же время, учитывая, что люди, которые сдают тест добровольно, мотивированы и с пониманием относятся к мерам эпидемиологической безопасности, нет необходимости навязывать этим людям самоизоляцию.


НАВЕРХ
Back