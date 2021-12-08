Непривитым может быть сложно сохранить статус безработного

"Конечно, никто не откажет в получении статуса безработного непривитому, но сохранить его может оказаться сложно. Мы уже сейчас получаем указания от работодателей о необходимости наличия сертификата у подходящих кандидатов на вакансии, если того требует специфика работы.

Если у человека имеется соответствующий опыт, образование, но он не вакцинирован или не может предъявить действующий сертификат о перенесенном заболевании, это не станет достаточной причиной для отказа от подходящего предложения по работе с сохранением статуса безработного", - сказал Симсоне, добавив, что исключения возможны по решению медицинского консилиума.

При этом глава NVA отметила, что у людей, конечно же, будет возможность самостоятельно искать подходящую работу, которую можно выполнять без сертификата.

Она также отметила, что NVA еще не зафиксировало роста числа безработных после 15 ноября, когда вступило в силу требование обязательной вакцинации против Covid-19 всех служащих публичного сектора.