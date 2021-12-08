В Юрмале запрещено выходить на лед

С учетом замеров толщины льда и гидрометеорологических прогнозов на административной территории Юрмалы установлен период повышенной опасности на льду водоемов и запрет нахождения на льду водоемов, в том числе Рижского залива.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) и спасательная служба Юрмальской муниципальной полиции призывают к осторожности в то время, когда на водоемах образуется слой льда. Он еще тонкий, поэтому находиться на льду водоемов опасно.

Что нужно знать

Самоуправление напоминает, что ледовый слой на водоемах формируется неравномерно. У берегов он толще, посреди водоема может быть тонким, но у людей часто создается ошибочное впечатление, что лед крепкий.

Как сообщалось ранее,

с 3 декабря запрещено находиться на льду водоемов и прибрежных вод на административной территории Риги.

Период повышенной опасности на льду Рижских водоемов определен распоряжением исполнительного директора Рижской думы. Выполнение этого распоряжения контролируется муниципальной полицией.