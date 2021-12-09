Чт, 9.12.2021
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Арманд Рукс, глава Госполиции

В Латвии вырос уровень зарегистрированной безработицы

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В конце ноября этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 6,4% экономически активного населения, что на 0,4 процентных пункта больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (NVA).

В конце ноября в NVA было зарегистрировано 57 536 безработных, что на 3494 больше, чем месяцем ранее (54 042 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце ноября был в Рижском регионе - 4,4% (на 0,2 процентных пункта больше), а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгале - 14,3% (+0,4 процентного пункта).

Среди регионов уровень зарегистрированной безработицы в ноябре вырос на 0,6 процентных пункта - в Видземе до 6,7%, в Курземе до 6,6%, в Земгале до 6%.

Уровень безработицы в Риге в ноябре вырос на 0,2 процентных пункта до 4,3% экономически активного населения.

В конце 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 7,7% экономически активного населения. В прошлом году самая высокая безработица регистрировалась в августе и июле - 8,6%.


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