В Латвии вырос уровень зарегистрированной безработицы

В конце ноября в NVA было зарегистрировано 57 536 безработных, что на 3494 больше, чем месяцем ранее (54 042 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце ноября был в Рижском регионе - 4,4% (на 0,2 процентных пункта больше), а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгале - 14,3% (+0,4 процентного пункта).

Среди регионов уровень зарегистрированной безработицы в ноябре вырос на 0,6 процентных пункта - в Видземе до 6,7%, в Курземе до 6,6%, в Земгале до 6%.

Уровень безработицы в Риге в ноябре вырос на 0,2 процентных пункта до 4,3% экономически активного населения.