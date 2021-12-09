Объединение крупных городов с близлежащими краями отложили

Первоначально поправки, подготовленные Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), предусматривали, что слияние будет происходить одновременно с муниципальными выборами в 2025 году, но депутаты от коалиции Янис Домбрава (Национальное объединение), Юрис Пуце ("Для развития/За")и Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") выступили с предложением отложить этот процесс.
В этом году Конституционный суд отменил несколько решений Сейма об образовании новых краев на том основании, что в них не предусмотрено центров развития, что было важной предпосылкой административно-территориальной реформы.
Чтобы исправить эти недостатки, законопроект в настоящее время предлагает развивать сотрудничество между городом Даугавпилс и Аугшдаугавским краем, городом Елгава и Елгавским краем, городом Лиепая и Южнокурземским краем, городом Резекне и Резекненским краем, а также городом Вентспилс и Вентспилсским краем, а по истечении семи с лишним лет объединить самоуправления.