Чт, 9.12.2021
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Ольга Бодрова

Объединение крупных городов с близлежащими краями отложили

ФОТО: Shutterstock

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, которые предусматривают отложить объединение Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи, Резекне и Вентспилса с прилегающими краями с 2025 года на 2029 год.

Первоначально поправки, подготовленные Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), предусматривали, что слияние будет происходить одновременно с муниципальными выборами в 2025 году, но депутаты от коалиции Янис Домбрава (Национальное объединение), Юрис Пуце ("Для развития/За")и Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") выступили с предложением отложить этот процесс.

В этом году Конституционный суд отменил несколько решений Сейма об образовании новых краев на том основании, что в них не предусмотрено центров развития, что было важной предпосылкой административно-территориальной реформы.

Чтобы исправить эти недостатки, законопроект в настоящее время предлагает развивать сотрудничество между городом Даугавпилс и Аугшдаугавским краем, городом Елгава и Елгавским краем, городом Лиепая и Южнокурземским краем, городом Резекне и Резекненским краем, а также городом Вентспилс и Вентспилсским краем, а по истечении семи с лишним лет объединить самоуправления.


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