Рижская дума решила объединить четыре муниципальных предприятия

На заседании комитета депутаты оппозиции задали много вопросов о необходимости, обоснованности и целях реорганизации. Например, было указано, что Rīgas pilsētbūvnieks было бы логичнее объединить с Rīgas namu pārvaldnieks, так как эти предприятия оба управляют жилым фондом и занимаются обслуживанием жилых домов.

Также был задан вопрос о том, что будет с Rīgas pilsētbūvnieks, если оно не будет присоединено к новому капитальному обществу, так как у предприятия есть кредитные обязательства на 61 млн евро. Во время заседания прозвучало, что у этого предприятия уже есть признаки неплатежеспособности, так как его кредитные обязательства превышают активы и предприятие спасают только гарантии самоуправления. Этот вопрос остался неотвеченным, поскольку в контексте объединения предприятий не оценивалось возможное финансовое будущее одного предприятия.

Оппозиция задавала еще много вопросов, но в итоге решение было принято в пользу объединения. По словам депутатов коалиции, объединение укрепит корпоративное управление, позволит создать более эффективную администрацию, реализовать единую систему хозяйственного использования и управления недвижимостью и способствовать оказанию внешних услуг.