Пт, 10.12.2021
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Элина Малыгина, режиссер, художница, писательница

Минэкономики предложит уменьшить НДС на природный газ

Газовые баллоны. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На заседании партий правящей коалиции в понедельник Министерство экономики предложит снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 21% до 5% не только для электроэнергии, но и для природного газа из-за энергетического кризиса, сообщили агентству LETA представители министерства.

AS Latvijas gāze сообщило, что с 1 января 2022 года тарифы на природный газ для населения вырастут на 54,2%-93% в зависимости от объема потребления.

В понедельник, 13 декабря, коалиция планирует рассмотреть возможность снижения НДС до 5% на электроэнергию. Министерство также предложит вдвое снизить тариф на распределение электроэнергии, что важно для предпринимателей.

Чтобы компенсировать резкий рост цен на электроэнергию, Министерство экономики ранее подготовило предложение об увеличении суммы поддержки для всех защищенных групп пользователей, включая многодетные семьи и домохозяйства с низкими доходами, на 10 евро.

Министр экономики Янис Витенбергс ранее созвал заседание государственного энергетического кризисного центра, на котором представители ответственных органов проинформировали, что сырья, используемого для производства электроэнергии, природного газа и тепла, в Латвии достаточно, но наблюдаются изменения цен, более стремительные на природный газ и электроэнергию и менее стремительные на щепу и другие ресурсы, используемые для производства тепла.


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