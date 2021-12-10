Минэкономики предложит уменьшить НДС на природный газ

AS Latvijas gāze сообщило, что с 1 января 2022 года тарифы на природный газ для населения вырастут на 54,2%-93% в зависимости от объема потребления.

В понедельник, 13 декабря, коалиция планирует рассмотреть возможность снижения НДС до 5% на электроэнергию. Министерство также предложит вдвое снизить тариф на распределение электроэнергии, что важно для предпринимателей.

Чтобы компенсировать резкий рост цен на электроэнергию, Министерство экономики ранее подготовило предложение об увеличении суммы поддержки для всех защищенных групп пользователей, включая многодетные семьи и домохозяйства с низкими доходами, на 10 евро.