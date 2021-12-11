Сб, 11.12.2021
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Лига Шерна, председатель правления Мадонской больницы

В Даугаве у Екабпилса уровень воды поднялся на два метра

Ledus Daugavā. ФОТО: Zane Bitere/LETA

Из-за скопления льда в Даугаве у Екабпилса уровень воды с четверга вырос на два метра и в субботу достиг отметки в 5,23 метра выше нулевой точки станции наблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

У Зельки с начала декабря уровень воды в Даугаве в целом был повышен на неполные три метра, но за последние двое суток он понизился на полметра, сообщает агентство LETA.

В Даугаве выше Екабпилса уровень воды на этой неделе понизился, но в последние сутки он постепенно начал повышаться.

Чтобы высокий уровень воды начал нести угрозу, в Даугаве у Екабпилса он должен подняться еще более чем на метр, однако этого не прогнозируется.

В ближайшие сутки температура воздуха в Латвии немного понизится, уровень воды в реках будет колебаться. Более резкий рост уровня воды ожидается, начиная с середины следующей недели, когда синоптики обещают волну тепла.

Местами реки покрыты льдом, однако его слой тонкий и выходить на него опасно.


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