Без ковид-сертификата долго получать пособие по безработице не получится

Пособие по безработице можно получать не дольше восьми месяцев, оно является одной из главных подушек безопасности, на которую надеются трудоустроенные, которые ушли с работы, так как не хотят вакцинироваться. Однако Госагентство занятости (NVA) обращает внимание - если единственной причиной, почему человек отказывается от предложения о работе, является отсутствие сертификата, то пособие можно будет потерять.

"С 25 ноября в силе и поправки к правилам Кабинета министров, предусматривающие, что отсутствие сертификата не считается объективной причиной, чтобы человек отказывался от подходящей ему работы",

- заявила директор департамента рынка труда NVA Эва Лоссане.

Это означает - если человек дважды отказался от подходящего предложения о работе только из-за отсутствия сертификата - получать государственное пособие он больше не сможет.

Согласно подсчетам Министерства экономики, самый низкий охват вакцинацией- в сферах искусства и развлечений, а также электро и теплоснабжения. Ниже 90% привитых в транспортном секторе и строительстве, однако в этих сферах и наибольшее число вакансий.

"По-прежнему это строительство, по-прежнему также очень востребованы водители грузовиков, также как и люди на производстве и в торговле",

- указывает директор департамента рынка труда NVA.

Правительство постановило, что к 15 декабря вакцинированы должны быть все работающие очно, и в транспортном секторе этой даты ждут с большими опасениями. Несмотря на то, что охват вакцинацией составляет 80%, в численном выражении это означает, что прививку не получили более 15 000 работающих в сфере.

"Мы очень тревожимся по поводу данной ситуации. Многие работающие в нашей сфере - граждане третьих стран, вакцинированные у себя - в Беларуси, России, Казахстане, Афганистане. И мы в ЕС их прививки не признаем", - обращает внимание председатель Ассоциации автоперевозчиков Latvijas auto Александр Поцилуйко.

Конечно, водители из соседних стран создают больший процент тех, у кого нет сертификата. Принудить работников прививаться еще раз признанной в Евросоюзе прививкой никто не может, но некого и взять на их место.

"У нас уже примерно 20% парка стояло без водителей.

Так много водителей, чтобы снабдить заправки и магазины продуктами мы наверное не сможем найти, но вы сами понимаете", - отметил Поцилуйко.

В свою очередь в строительном секторе не привиты примерно 12 000 работников, и это огромное число, принимая во внимание и так большую нехватку рабочей силы. Однако работающие в этой сфере не прививаются, так как остаться без работы не боятся.

"Есть два направления, в которых они чувствуют себя в безопасности. Одно - перейти в частный сектор, где есть нелегальная занятость и большой спрос на рабочую силу.

Второе - за пределами Латвии, где они по своим каналам по-прежнему надеются, что там, зарабатывая вдвое больше, есть возможность работать с негативным тестом", - говорит председатель Латвийской ассоциации строителей Нормунд Гринбергс.

Ассоциация не скрывает - и после 15 декабря работодатели не готовы к масштабному уходу работников, поэтому ситуация будет незавидная - или строители сами уйдут работать нелегально, или же работодатели будут "прикрывать" их, нарушая введенные правила.