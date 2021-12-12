Из-за требования ковид-сертификата работу покинут около 700 учителей

Решение критической ситуации эксперты обсуждали на специально посвященной этой теме конференции. Объемное исследование о ситуации в школах Латвии провел Латвийский союз самоуправлеий (LPS). В очередной раз выяснилось, что нехватка учителей - болезненный вопрос для большого числа школ Латвии.

Обобщенные данные свидетельствуют, что всего в Латвии на данный момент не хватает 1300 педагогов. Наибольшие проблемы - с такими предметами как математика, латышский язык, дизайн и интерьер - в каждом из них свободны более 100 вакансий. Кроме того, школам не хватает более 500 человек различного персонала поддержки.

Количество свободных вакансий выросло именно сейчас. Главная причина - требование, что невакцинированные работники свои обязанности выполнять не могут. Так, например, Латвийский профсоюз работников образований (LIZDA) подсчитал, что этой зимой работу покинут или уже покинули минимум 700 учителей дошкольных и всеобщих образовательных учреждений, еще около тысячи - персонал поддержки и технические работники.

"Это снова вакансии и нагрузка на тех, кто продолжает свою профессиональную деятельность. И, как мы знаем, очень многие педагоги тратят свое личное время, чтобы подготовиться, исправить работы, чтобы был более индивидуальный подход к ученикам, чтобы было более тесное сотрудничество с родителями", - рассказала глава LIZDA Инга Ванага.

И Союз самоуправлений отмечает, что уже сейчас основательно перегружены тысячи педагогов - они работают не только в разных школах, но даже в разных самоуправлениях. Кроме того, если учителя, которые еженедельно объезжают школы в четырех и даже большем количестве самоуправлений.

"32% из нас работают от одной до 1,3 ставок, 14% из нас работают с нагрузкой более 1,3 ставки", - указала Дундуре.

Кроме того, достаточного количества педагогов не успевает создать и главная кузница учителей - факультет педагогики, психологии и искусства Латвийского университета. Там признают - число выпускников ни в этом, ни в будущем году не сможет покрыть количество свободных вакансий.

"Нам нужно что-то делать. Нам надо думать, что мы можем сделать, чтобы заполнить этот вакуум.

Если смотреть на тех, кто закончил, по отношению к тем, кто поступил, то в целом баланс отрицательный. Кроме того, мы не можем прогнозировать, сколько будет тех, кто по дороге прекратит учебу или возьмет академические отпуска",

- указывает профессор факультета педагогики, психологии и искусства ЛУ Линда Даниэла.

Эксперты допускают, что больше людей захочет стать учителями, если будет повышен престиж профессии, актуален и вопрос зарплат. Кроме того, в рамках возможного, способы, как привлечь учителей в свои школы, должны искать и сами самоуправления.

"Знаю, что есть самоуправления, которые предлагают и квартиру, есть самоуправления, которые предлагают другие послабления, может быть это стоит обсудить.

Очень важная вещь, у которой особенно говорят новые учителя, что необходим ментор, помощник, который поможет войти им в школьную среду", - отметила представитель ЛУ.

Эксперты также считают, что кризис нехватки педагогов можно решить, сделав более привлекательным и эластичным процесс обучения будущих учителей. В свою очередь ответственное за сферу Министерство образования отмечает, что нужно искать способы, как по возможности быстрее кризис решить, однако нельзя забывать и о качестве.

"Мы много говорим о престиже, но престиж появляется там, где есть качество. Для вузов это очень большой вызов - сбалансировать эти вещи," - отметила заместитель министра образования в сфере высшего образования Даце Янсоне.