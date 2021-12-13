5 тенденций, которые меняют то, как путешествуют европейцы

Поезда возрождаются

Пока решается вопрос об электрификации автобусов и автомобилей и ведется поиск более экологически безопасных видов топлива для самолетов, ожидается, что Европе будет выделена более важную роль в междугородных пассажирских перевозках на электропоездах. Многие страны уже расширяют свои железнодорожные сети, вводят более быстрые поезда и улучшают связи.

В идеале европейцы должны иметь возможность путешествовать на электропоезде с низким уровнем выбросов от восточной границы ЕС до самой западной точки.

Это сделало бы поезда полезными инструментами не только для повседневной мобильности, но и для путешествий за границу. Вот почему важный проект по улучшению международного сообщения в Rail Baltica разрабатывается в странах Балтии.

Микромобильность

В ближайшие годы это своеобразное иностранное слово станет все более и более популярным в нашем словаре, поскольку микромобильность станет основой городской мобильности. Его определение вносит больше ясности.

Микромобильность - это вид личного транспорта, в котором используются устройства и транспортные средства весом до 350 кг, энергоснабжение которых, если таковое имеется, постепенно снижается и отключается до определенного ограничения скорости, не превышающего 45 км / ч.

Микромобильность включает в себя транспортные средства, которые работают благодаря человеческой силе, такие как велосипеды, коньки, скейтборды и скутеры. Это означает, что в городах для машин останется все меньше и меньше улиц, а все больше и больше их будет доступно для альтернативных видов транспорта. В рамках ANM планируется создать пять основных велосипедных маршрутов в Риге и за городом, что должно улучшить общую ситуацию с безопасностью движения. Нравится вам это или нет, но пример Амстердама с тысячами велосипедов на улицах однажды станет реальностью и в Риге.

Безэмиссионный автомобиль вместо дизеля

В соответствии с пакетом "Fit for 55", предложенным ЕС, в 2035 году в ЕС смогут регистрироваться только новые автомобили с нулевым уровнем выбросов. Это означает, что у классических бензиновых и дизельных автомобилей больше не будет будущего в этой части континента. Теоретически на них еще можно ездить, но сейчас

все больше и больше европейских городов вводят ограничения на въезд в свои центры автомобилей с высоким уровнем выбросов.

Таким образом, граждан побудждают к выбору более экологически чистого транспорта. Ожидается, что в ближайшие годы откроются новые программы субсидирования, чтобы помочь людям получить доступ к электромобилям или другим транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов.

Vieda, droša satiksme

Līdz ar 5G mobilo sakaru tīkla attīstību inovācijas ienāks satiksmē. Sākot ar viediem luksoforiem, kas mainīs gaismas signālus atkarībā no auto daudzuma ielās, un beidzot ar viediem sensoriem transporta līdzekļos, kas sazināsies viens ar otru un novērsīs sadursmi, pat ja vadītājs būs aizsapņojies vai nolēmis veikt agresīvu manevru.

Viedās tehnoloģijas arī pildīs ceļu policistu funkcijas,

reģistrējot satiksmes noteikumu ignorētājus, kā arī automātiski izvēlēsies maršrutu uz galapunktu tā, lai ne vien tur ātrāk nokļūtu pasažieri, bet arī nepieaugtu sastrēgumi noslogotākajās vietās.

Умное и безопасное движение

С развитием мобильной сети 5G в трафик войдут инновации. От интеллектуальных светофорах, которые меняют сигналы в зависимости от количества автомобилей на улицах, до интеллектуальных датчиков в транспортных средствах, которые будут связываться друг с другом и предотвращать столкновение, даже если водитель отвлекся или делает агрессивный маневр.

Умные технологии возьмут на себя функции дорожной полиции,

регистрируя нарушителей правил дорожного движения, а также будет автоматически выбираться маршрут к месту назначения, чтобы пассажиры добирались туда быстрее, не увеличив загруженность на дороге.

ФОТО: Пресс-фото