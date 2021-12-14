В прошлом году доходы домашних хозяйств выросли. У богатых - больше

Доходы населения росли быстрее, чем в 2019 году, когда они увеличились на 6,8%.

Самый высокий средний доход зафиксирован в Риге, где он достиг 751 евро на члена семьи в месяц. Доход проживающих вблизи столицы составил 718 евро на члена семьи в месяц, в Земгале - 557 евро, в Курземе - 527 евро, в Видземе - 518 евро в месяц. Самый низкий доход был в Латгале - 445 евро в месяц.

В городах средний доход на члена семьи достиг 657 евро в месяц, а в сельской местности - 573 евро в месяц.

Для домохозяйств с одним взрослым и детьми до 17 лет доход на члена семьи снизился на 8,9% - с 483 евро на члена семьи в месяц в 2019 году до 440 евро в 2020 году. Доход пар с тремя и более детьми за год снизился на 0,3%. Самый заметный рост доходов был у пар без детей и семей с одним ребенком - на 13,7% и 10,6% соответственно.

Сумма полученных социальных трансфертов (пенсии, пособия и другие бюджетные выплаты) росла значительно быстрее, чем доходы от оплачиваемой работы. Доходы от социальных трансфертов на члена семьи выросли на 14,1% - со 133 евро в месяц в 2019 году до 152 евро в месяц в 2020 году. В свою очередь, доход семьи от оплачиваемой работы на одного члена семьи увеличился всего на 6% - с 412 до 436 евро в месяц.

Доля доходов от оплачиваемой работы в общем доходе домашних хозяйств составила 69,2%, а доля социальных трансфертов - 24,1%.

В 2020 году доход на одного члена домохозяйства в беднейших домохозяйствах (в первой квинтильной группе) составлял 214 евро в месяц, а в наиболее состоятельных домохозяйствах (в пятой квинтильной группе) - 1408 евро в месяц. В домохозяйствах со средним уровнем дохода они колеблются от 367 евро в месяц (второй квинтиль) до 721 евро в месяц (четвертый квинтиль).

Поскольку доходы самых богатых (пятый квинтиль) домохозяйств растут быстрее, неравенство доходов также увеличивается. В 2020 году доходы самого состоятельного населения были в 6,6 раза выше доходов беднейшего населения - теперь разница на 0,3 больше, чем в 2019 году. Коэффициент Джини в прошлом году составил 35,7%, что на 1,2 процентных пункта больше, чем в 2019 году.

По сравнению с другими странами-членами Европейского союза (ЕС) неравенство доходов в Латвии остается высоким. По последним имеющимся данным, Латвия занимает второе место по величине коэффициента Джини по сравнению с другими странами ЕС.

В 2019 году показатель был выше только в Болгарии (40%). Индекс квинтильного отношения в Латвии также был вторым по величине в ЕС (выше только в Болгарии - 8) в 2019 году, наряду с Румынией, где этот показатель тоже составлял 6,6.