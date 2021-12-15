Кто вам платит? ⟩ Форс-мажор в строительстве? О работягах без ковид-сертификатов

Признают ли ситуацию в строительстве форс-мажорной, принимая во внимание отсутствие допуска к работе строителей без ковид-сертификатов? В Латвийской ассоциации строителей именно к этому и призывали. Строительство - одна из отраслей с наименьшим охватом вакцинацией работников - не привиты примерно 10 700 человек (15%), что очень много, принимая во внимание и так большую нехватку рабочей силы. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем возможный строительный коллапс.