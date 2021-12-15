Ср, 15.12.2021
В контексте омикрон-штамма вируса SARS-CoV-2 для защиты от симптоматического заболевания бустерная вакцинация нужна всем. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог
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Кто вам платит? ⟩ Форс-мажор в строительстве? О работягах без ковид-сертификатов

Вадим Радионов и Эрика Сташкевич ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Признают ли ситуацию в строительстве форс-мажорной, принимая во внимание отсутствие допуска к работе строителей без ковид-сертификатов? В Латвийской ассоциации строителей именно к этому и призывали. Строительство - одна из отраслей с наименьшим охватом вакцинацией работников - не привиты примерно 10 700 человек (15%), что очень много, принимая во внимание и так большую нехватку рабочей силы. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем возможный строительный коллапс.

Гости эфира:

  • Владимир Волошин - строитель;
  • Нормундс Гринбергс - глава Латвийской ассоциации строителей;
  • Михаил Барташевич - глава SIA ​​Latgalija и член правления Латвийской ассоциации строителей.

Темы эфира:

  • С 15 декабря ковид-сертификаты должны быть практически у всех сотрудников государственного и частного сектора. Непривитые строители, вероятно, уйдут в "серую зону" или уедут - сколько человек и денег недосчитается Латвия?
  • Что происходит в строительной сфере в целом - строимся, стоим на месте, падаем?
  • Почему и без требования о наличии ковид-сертификатов мастеров днем с огнем не сыщешь? Вырастут ли цены на услуги строителей ввиду возможного еще большего дефицита кадров? 
  • Что будут делать крупные компании, следующие букве закона? Большие стройки под ударом?
  • Так ли необходим ковид-сертификат для работающих на улице и выполняющих индивидуальные специфические работы, связанные со внешними инженерными сетями, геологическим бурением, строительством бестраншейных коммуникаций? 

 Пишите комментарии, делитесь мнением! Начало в 18:00!


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