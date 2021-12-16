Уголь возвращается в порты Латвии: в ноябре перевалено на 194% больше

В ноябре в трех крупных портах угля перевалено на 92% больше, чем месяцем ранее. В ноябре перевалка угля почти достигла лучших показателей прошлого года.

Как указали в министерстве, возобновление потока грузов угля через Латвию еще раз подтверждает важность латвийского транзитного коридора и привлекательность портов для российских предпринимателей, кроме того, росту способствует мировая конъюнктура на рынке энергоресурсов.

В то же время, как указал министр сообщения Талис Линкайтс, порты и все участники процесса логистики должны активно работать над привлечением альтернативных грузов и их диверсификацией, а также продолжать работу по развитию услуг с добавленной стоимостью в портах.