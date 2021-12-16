Уголь возвращается в порты Латвии: в ноябре перевалено на 194% больше

В ноябре в трех крупных портах угля перевалено на 92% больше, чем месяцем ранее. В ноябре перевалка угля почти достигла лучших показателей прошлого года.
Как указали в министерстве, возобновление потока грузов угля через Латвию еще раз подтверждает важность латвийского транзитного коридора и привлекательность портов для российских предпринимателей, кроме того, росту способствует мировая конъюнктура на рынке энергоресурсов.
В то же время, как указал министр сообщения Талис Линкайтс, порты и все участники процесса логистики должны активно работать над привлечением альтернативных грузов и их диверсификацией, а также продолжать работу по развитию услуг с добавленной стоимостью в портах.
Согласно данным о грузообороте портов по другим видам грузов, прирост за 11 месяцев этого года наблюдался в перевалке древесины - 18,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, на 13,9% увеличилась перевалка грузов "ro-ro", а зерна и продуктов из него перевалено на 3,8% больше.