Выявлено 910 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки повысился и составляет 521,0 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 539 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 371 был вакцинирован.

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

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два человека в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из них семь человек не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, один был вакцинирован.

Всего вчера было сделано 11 727 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 266 716 человек.

В Эстонии госпитализированы 243 пациента с коронавирусом, скончались восемь человек

По состоянию на утро субботы в Эстонии госпитализированы 243 пациента с коронавирусом, за сутки скончались восемь человек с коронавирусом.

Госпитализация из-за тяжелой формы COVID-19 требуется 171 пациенту, из них 142 (83 процента) не вакцинированы, а у 29 человек (17 процентов) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыты 18 новых историй болезни.

Скончались восемь человек с коронавирусом: мужчина 71 года, женщины 76, 80 и 88 лет, двое мужчин 90 лет, 92-летняя женщина и 95-летний мужчина.

За сутки проанализирован 6401 результат тестов, позитивный результат дали 576 из их. 339 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, у 227 завершен курс вакцинации.

За сутки введено 8595 доз вакцины, в том числе 666 первых доз. По состоянию на утро субботы дополнительную или бустерную дозу вакцины получили 247 152 человека. Всего в Эстонии две дозы вакцины получили 60,8 процента населения.