Сб, 18.12.2021
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Стелла Кириакидес, комиссар здравоохранения
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В Риге пьяный водитель проехал на красный свет и пытался сбежать от полиции

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В ночь на 11 декабря сотрудники Рижской муниципальной полиции (RPP) остановились на светофоре на улице Маскавас, где горел красный свет. Перед автомобилем правоохранительных органов стояла машина BMW, водитель которой по неизвестным причинам решил проехать, не дожидаясь зеленого сигнала.

Представитель Латгальского управления RPP Гунтис Берзиньш говорит, что в этой ситуации полиция включила световые сигналы и попросила водителя остановиться, сообщает передача TV3 Degpunktā.

Сначала водитель BMW сделал вид, что не замечает маяков и не слышит сирен, поэтому полиция сообщила об автомобиле всем находящимся поблизости экипажам. Но затем BMW неожиданно остановилась, и полиция заметила, что человек пересаживается на пассажирское сиденье и выходит из машины.

Сотрудники правоохранительных органов призвали мужчину остановиться, но он начал агрессивно приближаться к сотруднику полиции, в результате чего получил удар током.

После ареста молодой человек попал за решетку, но позже выяснилось, что водитель пытался пересесть и скрыться, так как был за рулем в алкогольном опьянении. Это вместе с другими нарушениями гарантирует мужчине достаточно проблем с законом.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке


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