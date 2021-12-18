В Риге пьяный водитель проехал на красный свет и пытался сбежать от полиции

Представитель Латгальского управления RPP Гунтис Берзиньш говорит, что в этой ситуации полиция включила световые сигналы и попросила водителя остановиться, сообщает передача TV3 Degpunktā.

Сначала водитель BMW сделал вид, что не замечает маяков и не слышит сирен, поэтому полиция сообщила об автомобиле всем находящимся поблизости экипажам. Но затем BMW неожиданно остановилась, и полиция заметила, что человек пересаживается на пассажирское сиденье и выходит из машины.

Сотрудники правоохранительных органов призвали мужчину остановиться, но он начал агрессивно приближаться к сотруднику полиции, в результате чего получил удар током.

После ареста молодой человек попал за решетку, но позже выяснилось, что водитель пытался пересесть и скрыться, так как был за рулем в алкогольном опьянении. Это вместе с другими нарушениями гарантирует мужчине достаточно проблем с законом.