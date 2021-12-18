Ашераденс объяснил, почему коалиция решила не снижать НДС на газ

Политик подчеркнул, что электричеством пользуются все домохозяйства. Поэтому правительство провело "массивную интервенцию" в этом отношении и "помогло всем", снизив тариф на распределительную сеть, а также компонент обязательной закупки (КОЗ). Ожидается, что с января счета уменьшатся примерно на 20%.

Правительство также расширяет круг получателей государственных жилищных пособий, и он охватит не менее 22 000 домохозяйств.

На вопрос, почему до сих пор не найден механизм поддержки для тех, кто использует газ, Ашераденс ответил, что домохозяйства, на которые влияют цены на газ, составляют меньшую часть общества. По его оценкам, лишь около 10% домохозяйств могут почувствовать на себе последствия роста цен на газ.

По его словам, нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация с газом.

Как сообщалось, в ноябре средняя цена на электроэнергию в латвийской торговой зоне достигла нового исторического максимума - 125,39 евро за мегаватт-час.