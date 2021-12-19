Фото ⟩ Нелегал из Африки прятался под полом ехавшего в Таллинн автобуса

Был арестован иностранец, пытавшийся пересечь границу с Евросоюзом в Кингисеппском районе Ленобласти. От пограничников он прятался в технологической полости автобуса и грезил Германией, пишет Rus.Postimees.
Как сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, в конце прошлой недели нарушителя пограничного режима нашли в автобусе "Санкт-Петербург - Таллинн" на пункте пропуска в Ивангороде. Выходец из Северной Африки прятался в технологической полости машины, передает портал 47news.
Российским пограничникам нелегал рассказал, что планировал доехать до Эстонии, а оттуда добраться в Германию.
Региональным погрануправлением ФСБ возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы России. Кингисеппский городской суд заключил подозреваемого под стражу.