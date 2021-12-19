Фото ⟩ Нелегал из Африки прятался под полом ехавшего в Таллинн автобуса

Как сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, в конце прошлой недели нарушителя пограничного режима нашли в автобусе "Санкт-Петербург - Таллинн" на пункте пропуска в Ивангороде. Выходец из Северной Африки прятался в технологической полости машины, передает портал 47news.