Вс, 19.12.2021
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Бен Уоллес, министр обороны Великобритании

Фото ⟩ Нелегал из Африки прятался под полом ехавшего в Таллинн автобуса

ФОТО: Пресс-службы погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Был арестован иностранец, пытавшийся пересечь границу с Евросоюзом в Кингисеппском районе Ленобласти. От пограничников он прятался в технологической полости автобуса и грезил Германией, пишет Rus.Postimees.

Как сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, в конце прошлой недели нарушителя пограничного режима нашли в автобусе "Санкт-Петербург - Таллинн" на пункте пропуска в Ивангороде. Выходец из Северной Африки прятался в технологической полости машины, передает портал 47news.

ФОТО: Пресс-службы погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Российским пограничникам нелегал рассказал, что планировал доехать до Эстонии, а оттуда добраться в Германию.

Региональным погрануправлением ФСБ возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы России. Кингисеппский городской суд заключил подозреваемого под стражу.


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