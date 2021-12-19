Треть немцев на Рождество будет избегать невакцинированных

Почти четверть сказала, что будет проявлять особую осторожность при встрече с невакцинированными. 15% опрошенных сказали, что будут особенно соблюдать дистанцирование и нормы гигиены, а еще 9% сказали, что попросят делать перед встречей экспресс-тест.