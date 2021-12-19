Треть немцев на Рождество будет избегать невакцинированных
На Рождественские каникулы треть немцев постарается избегать невакцинированных людей, свидетельствуют результаты социального опроса.
На Рождественские каникулы треть немцев постарается избегать невакцинированных людей, свидетельствуют результаты социального опроса.
Согласно данным опроса исследовательского центра YouGov 35% опрошенных в ближайшие недели будут избегать встреч с невакцинированными людьми.
Почти четверть сказала, что будет проявлять особую осторожность при встрече с невакцинированными. 15% опрошенных сказали, что будут особенно соблюдать дистанцирование и нормы гигиены, а еще 9% сказали, что попросят делать перед встречей экспресс-тест.
Для 9% вакцинация не является важным вопросом при выборе времяпровождения на Рождество.
29% опрошенных не волнует вакцинация.