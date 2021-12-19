Вс, 19.12.2021
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Треть немцев на Рождество будет избегать невакцинированных

Иллюстративное фото ФОТО: Kraft_Stoff/shutterstock

На Рождественские каникулы треть немцев постарается избегать невакцинированных людей, свидетельствуют результаты социального опроса.

Согласно данным опроса исследовательского центра YouGov 35% опрошенных в ближайшие недели будут избегать встреч с невакцинированными людьми.

Почти четверть сказала, что будет проявлять особую осторожность при встрече с невакцинированными. 15% опрошенных сказали, что будут особенно соблюдать дистанцирование и нормы гигиены, а еще 9% сказали, что попросят делать перед встречей экспресс-тест.

Для 9% вакцинация не является важным вопросом при выборе времяпровождения на Рождество.

29% опрошенных не волнует вакцинация.


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