Пн, 20.12.2021
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Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, член Европейского парламента
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В "неотложке" Детской больницы снова наплыв пациентов

ФОТО: Shutterstock

В данный момент в отделении неотложной медицинской помощи и обсервации Детской клинической университетской больницы на Виенибас гатве, 45, снова наблюдается рост потока пациентов, сообщает агентство LETA.

Больница объясняет рост потока увеличением числа пациентов с "вирусом живота".

"Напоминаем, что консультацию педиатра можно получить и в отделении Гайльэзерс, на улице Юглас, 20, без записи ежедневно с 8 до 22 часов", - сообщила больница в Twitter.

В прошлый раз о перегруженном приемном отделении на Виенибас гатве, 45, больница сообщала 8 декабря.

Тогда представитель Детской больницы Занда Пучука сообщила агентству LETA, что больница столкнулась с несколькими инфекционными заболеваниями, в том числе - Covid-19. Также многие дети прибывают с желудочно-кишечными инфекциями.


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