В "неотложке" Детской больницы снова наплыв пациентов

Больница объясняет рост потока увеличением числа пациентов с "вирусом живота".
"Напоминаем, что консультацию педиатра можно получить и в отделении Гайльэзерс, на улице Юглас, 20, без записи ежедневно с 8 до 22 часов", - сообщила больница в Twitter.
В прошлый раз о перегруженном приемном отделении на Виенибас гатве, 45, больница сообщала 8 декабря.
Тогда представитель Детской больницы Занда Пучука сообщила агентству LETA, что больница столкнулась с несколькими инфекционными заболеваниями, в том числе - Covid-19. Также многие дети прибывают с желудочно-кишечными инфекциями.