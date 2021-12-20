В "неотложке" Детской больницы снова наплыв пациентов

Больница объясняет рост потока увеличением числа пациентов с "вирусом живота".

"Напоминаем, что консультацию педиатра можно получить и в отделении Гайльэзерс, на улице Юглас, 20, без записи ежедневно с 8 до 22 часов", - сообщила больница в Twitter.

В прошлый раз о перегруженном приемном отделении на Виенибас гатве, 45, больница сообщала 8 декабря.