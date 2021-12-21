Начнется прием заявок на компенсацию вызванных Covid-19 убытков

Право на получение поддержки будут иметь торговые центры, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, при этом отдельных торговых точек в них не менее пяти, а площадь, зарезервированная для продуктовых магазинов, не превышает 50% от общей площади торгового центра.

Кроме того, для получения поддержки у владельца торгового центра общее падение оборота аренды в результате кризиса Covid-19 должно составлять не менее 30%.

При этом, чтобы получить поддержку, владелец торгового центра должен квалифицироваться как предоставивший не менее чем 50% скидку на аренду (совокупно) не менее чем половине торговых точек на территории торгового центра в ноябре 2021 года, за исключением точек торговли товарами первой необходимости, для которых не устанавливались ограничения.

В свою очередь, поддержка для спортивных центров установлена в размере 25 евро за квадратный метр общей площади, указанной в кадастровом деле, за исключением арендованных офисных и коммерческих помещений (магазинов и кафе).

При принятии решения о размере поддержки в приоритетном порядке будет оцениваться поддержка на оборотные средства, полученная в соответствии с постановлением Кабинета министров. Общая поддержка спортивных центров в сумме с грантом на оборотные средства на октябрь и ноябрь 2021 года не превысит 90% от общего оборота за три месяца в июле, августе и сентябре 2021 года или в октябре, ноябре и декабре 2019 года.

Право на поддержку получат крытые фитнес-центры, спортивные залы, катки, публичные общественные плавательные бассейны и олимпийские спортивные центры.

Чтобы получить поддержку для спортивного центра, пострадавшего в результате кризиса Covid-19, общий оборот предприятия должен квалифицироваться как упавший не менее чем на 60% в период с октября по декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года или периодом с июля по сентябрь 2021 года.

Владельцам или арендаторам помещений, используемых для обеспечения культурных, развлекательных или связанных с отдыхом услуг, установлена поддержка в размере 25 евро за квадратный метр общей площади, указанной в кадастровом деле, за исключением арендованных офисных и коммерческих помещений (магазинов и кафе).

Общая поддержка объектов, используемых для обеспечения культурных, развлекательных или связанных с отдыхом услуг, в сумме с грантом на оборотные средства на октябрь и ноябрь 2021 года не превысит 90% от оборота в ноябре 2019 или 2020 года.

Поддержка для владельцев или арендаторов помещений, используемых для обеспечения культурных, развлекательных или связанных с отдыхом услуг, будет предоставляться в случаях, когда общая площадь помещений составляет не менее 150 квадратных метров, а права на владение или аренду помещений получены до 1 марта 2020 года и действуют как минимум до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, для получения поддержки основная или дополнительная деятельность мест культуры, отдыха и развлечений должны соответствовать классификационному коду NACE во 2-й редакции: 59.00; 68,20; 74,90; 77,39; 82,30; 85,52; 90.01-90.04, 91.01-91.04; 93,21; 93.29.

При этом падение оборота мест культуры, отдыха и развлечений в результате кризиса Covid-19 для получения поддержки должно составлять не менее 30% в период с октября по декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года или периодом с июля по сентябрь 2021 года.