Видео ⟩ В припаркованной возле Плявниекского кладбища машине, возможно, живет мужчина

Эмилс катался по Риге с подругой и заметил, что на стоянке возле Плявниекского кладбища находится покрытый снегом автомобиль, у которого очищены только двери.

"Внутри лежал человек, облокотившись на руль. Мы подумали, что надо подъехать и посмотреть, что происходит. Может, кому-то стало плохо.

Я вышел из машины, ноги тряслись. Подошел, вижу, что, сложив руки на руле, внутри спит мужчина в капюшоне или в чем-то похожем", -

вспоминает Эмилс. Он подергал двери, но они были закрыты.

"Постучал - никакой реакции. Думал, что делать. Тогда постучал сильнее. И тогда взрослый дядя, в годах, посмотрел на меня. Я спросил, все ли в порядке.

Через окно было хорошо слышно слова мужчины. Он ответил, что все в порядке. В тот момент я заметил, что на пассажирском сиденье стоит маленькая плитка со включенным газом. Я подумал, что это выглядит странно", - сказал Эмилс. Тогда было очень холодно.

Журналисты передачи отправились на описанное молодым человеком место и встретились с мужчиной.

Мужчина что-то бормотал под нос, быстро закрыл окно и занял прежнюю позу - которую описывал Эмилс. В салоне машины журналисты также заметили множество пустых консервных банок и плитку.

Вероника, которая торгует цветами около кладбища в Плявниеках, вспоминает, что бездомные часто наведывались под навесы возле него. В свое время около кладбища стоял другой автомобиль, который даже порос мхом. Транспортное средство было эвакуировано, а его обитатель пропал. Вероника допускает, что в новом автомобиле спит тот же человек.

Рижская муниципальная полиция в начале зимнего сезона также получила вызов. Прибыв на кладбище, полицейские провели разговор с упомянутым мужчиной, который отказался от помощи. После того как стражи порядка выслушали мужчину, они удалились, так как других нарушений, которые бы не позволяли ему находиться в автомобиле, не было. По словам полицейских, машина припаркована правильно, вокруг нет мусора, у автомобиля даже пройден техосмотр до 22 октября. Стоит отметить, что мужчине этот автомобиль не принадлежит.

Директор Рижского приюта Дагния Камеровска указывает, что много раз говорила с мужчиной, предлагая ему помощь самоуправления, например - теплое помещение, постель, душ, а также еду и другие вещи.

В ведении Рижского приюта - две мобильные бригады, которые каждый день навещают в столице бездомных людей. Руководитель приюта не исключает, что машина является и местом жительства, и местом работы мужчины.