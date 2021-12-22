Ср, 22.12.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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10 нюансов, позволяющих Lidl успешно привлекать клиентов

ФОТО: Kristers Hartmanis/TVNET

Каждый покупатель счастлив, если в магазине можно купить товары хорошего качества и сэкономить. Сети супермаркетов, как Lidl, предлагают покупателям товары разных марок дешевле, чем их конкуренты. Издание Cambridge News собрало основные "уловки", благодаря которым Lidl удается привлекать все новых клиентов.

Магазины относительно небольшие

Зайдя во многие крупные магазины, вы увидите большую площадь с бесчисленными проходами и полками. В таких местах часто нужна тележка, которую нужно наполнять необходимыми (а иногда и не очень) товарами. Это не относится к Lidl, площадь которых составляет около 2000 квадратных метров, когда крупные магазины конкурентов часто могут быть в три или даже более раз больше.

Небольшой магазин требует меньше времени и денег. В конце концов, редко кому действительно нравится проводить в магазинах часы. С другой стороны, магазины меньшего размера также означают меньшие парковки, однако в случае с Lidl ситуация с огромным интересом к магазину (и с переполненными парковочными местами) не будет длиться вечно.

В каждом магазине своя пекарня

В январе 2012 года Lidl представила в своих магазинах в Европе новинку - в каждом магазине появилась своя пекарня. Хлеб и булочки, доступные при входе в магазин, пекутся прямо на месте. Этот шаг позволил сети сэкономить на поставках свежего хлеба, а также сразу же пополнять запасы выпечки.

В магазинах нет корзин

Большинство супермаркетов предлагают две альтернативы - тележки для покупок (которые удобны, если вам нужно купить еду на неделю), либо корзины, удобные для быстрых покупок.

Lidl предлагает тележку. Это упрощает процесс покупок, а во время Covid-19 коляска позволяет довольно легко держаться на расстоянии от других покупателей. Также они предполагают больше места для покупок. Поэтому перед походом в магазин рекомендуется составить список, чтобы в тележку попадало только самое необходимое.

Цены могут быть очень низкими

Около 90% продукции Lidl производится под брендом самой сети супермаркетов. Это означает, что Lidl может контролировать производственные расходы, а также сокращать затраты на поставки. В результате конечная цена продукта ниже, чем у аналогичных продуктов у конкурентов, и даже при низких ценах удается получить прибыль.

Также в этих магазинах можно найти товары известных брендов. Если сети удастся заключить выгодные сделки с крупными производителями, на полках Lidl можно будет увидеть не только продукцию этого бренда, но и более известные Heinz, Uncle Bens и другие - и все по выгодным ценам.

Однако даже в этом случае Lidl стремится не продавать как можно больше известных брендов, а удерживать цены ниже, чем у конкурентов.

Галерея: Lidl в Латвии

Товары размещаются в оригинальных коробках

Большинство продуктов Lidl в торговом зале размещены в тех же коробках, в которых были доставлены. Это значит, что оказывается пополнять запас товаров проще, и нет необходимости использовать дополнительную рабочую силу.

Обратной стороной такой политики является то, что магазины выглядят довольно скромно и временами могут напоминать склад. Но это дело вкуса - важно для покупателя содержание (то есть товар) или визуальная привлекательность магазина.

Обратите внимание на ценники

Lidl, как и многие другие сети супермаркетов, размещает ценники на верхней полке, но не обязательно над самим продуктом. Вот почему на них важно обращать внимание, ведь зачастую низкая и заманчивая цена вообще относится к другому товару. В большинстве магазинов Латвии ценник обычно находится на той же полке, где и соответствующая продукция.

Ряд ограниченных по времени предложений

В западноевропейских сетевых магазинах есть проходы со "специальными предложениями" с ограниченным количеством различных товаров по привлекательным ценам. Аналогичная ситуация и с Lidl, где такие товары отмечены ярко-оранжевыми ценниками.

В этих проходах можно найти одежду, обувь, кухонную утварь, оборудование для фитнеса и множество других предметов, таких как дешевые шлифовальные машины и дрели.

Галерея: Lidl в Латвии

То же самое и с едой

Lidl также предлагает "продукты питания в ограниченном количестве" разного вида. Это могут быть сыр, соки, макаронные изделия и другие товары. Поэтому часто бывает, что покупатели кладут в тележку товар из раздела "обычные товары", когда аналог можно найти в разделе специальных предложений, чей ассортимент регулярно меняется.

Мясо хранится в специальных стеклянных отсеках

В Lidl не нужно искать большие холодильники открытого типа. Большинство мясных продуктов находится в стеклянных шкафах, в одной стороне - красное мясо, в другой - белое. Это в некотором роде облегчает покупателю выбор, а также упрощает ориентирование в ассортименте.

Ограниченный запас средств гигиены

В отличие от других супермаркетов, магазины Lidl имеют довольно ограниченный запас средств гигиены. Кроме того, в этом разделе продаются товары только собственных брендов Lidl. Однако всего этого для повседневных нужд достаточно - в этом разделе вы найдете зубную пасту, зубные щетки, гель для душа и другие предметы первой необходимости.


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