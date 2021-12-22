10 нюансов, позволяющих Lidl успешно привлекать клиентов

В магазинах нет корзин

Большинство супермаркетов предлагают две альтернативы - тележки для покупок (которые удобны, если вам нужно купить еду на неделю), либо корзины, удобные для быстрых покупок.

Lidl предлагает тележку. Это упрощает процесс покупок, а во время Covid-19 коляска позволяет довольно легко держаться на расстоянии от других покупателей. Также они предполагают больше места для покупок. Поэтому перед походом в магазин рекомендуется составить список, чтобы в тележку попадало только самое необходимое.

Цены могут быть очень низкими

Около 90% продукции Lidl производится под брендом самой сети супермаркетов. Это означает, что Lidl может контролировать производственные расходы, а также сокращать затраты на поставки. В результате конечная цена продукта ниже, чем у аналогичных продуктов у конкурентов, и даже при низких ценах удается получить прибыль.

Также в этих магазинах можно найти товары известных брендов. Если сети удастся заключить выгодные сделки с крупными производителями, на полках Lidl можно будет увидеть не только продукцию этого бренда, но и более известные Heinz, Uncle Bens и другие - и все по выгодным ценам.

Однако даже в этом случае Lidl стремится не продавать как можно больше известных брендов, а удерживать цены ниже, чем у конкурентов.

Галерея: Lidl в Латвии

Товары размещаются в оригинальных коробках

Большинство продуктов Lidl в торговом зале размещены в тех же коробках, в которых были доставлены. Это значит, что оказывается пополнять запас товаров проще, и нет необходимости использовать дополнительную рабочую силу.

Обратной стороной такой политики является то, что магазины выглядят довольно скромно и временами могут напоминать склад. Но это дело вкуса - важно для покупателя содержание (то есть товар) или визуальная привлекательность магазина.

Обратите внимание на ценники

Lidl, как и многие другие сети супермаркетов, размещает ценники на верхней полке, но не обязательно над самим продуктом. Вот почему на них важно обращать внимание, ведь зачастую низкая и заманчивая цена вообще относится к другому товару. В большинстве магазинов Латвии ценник обычно находится на той же полке, где и соответствующая продукция.

Ряд ограниченных по времени предложений

В западноевропейских сетевых магазинах есть проходы со "специальными предложениями" с ограниченным количеством различных товаров по привлекательным ценам. Аналогичная ситуация и с Lidl, где такие товары отмечены ярко-оранжевыми ценниками.

В этих проходах можно найти одежду, обувь, кухонную утварь, оборудование для фитнеса и множество других предметов, таких как дешевые шлифовальные машины и дрели.

Галерея: Lidl в Латвии

То же самое и с едой

Lidl также предлагает "продукты питания в ограниченном количестве" разного вида. Это могут быть сыр, соки, макаронные изделия и другие товары. Поэтому часто бывает, что покупатели кладут в тележку товар из раздела "обычные товары", когда аналог можно найти в разделе специальных предложений, чей ассортимент регулярно меняется.

Мясо хранится в специальных стеклянных отсеках

В Lidl не нужно искать большие холодильники открытого типа. Большинство мясных продуктов находится в стеклянных шкафах, в одной стороне - красное мясо, в другой - белое. Это в некотором роде облегчает покупателю выбор, а также упрощает ориентирование в ассортименте.

Ограниченный запас средств гигиены