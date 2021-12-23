Выявлено 954 новых случая Covid-19, скончались 12 человек

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из них девять человек не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, трое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки понизился и составляет 536.1 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 472 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 482 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 9045 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10.3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 270 158 человек.​

Госпитализация

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки немного сократилось - лечение в стационаре требуется 505 больным, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализирован 61 пациент с Covid-19, выписано 58 человек. Как сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний, скончались за прошедшие сутки 12 пациентов с коронавирусом.

В настоящее время в больницах находятся 425 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 80 человек тяжелое.

Страны Балтии

Латвия

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1722 новых случая заражения коронавирусом, скончались 20 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

15 умерших были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1222 пациента с Сovid-19, 115 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,7 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4 тыс. 100 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько несколько снизился и составил 770,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней составила 10,1%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились почти 508 тыс. человек, скончалось около 7,2 тыс. человек.

Эстония

В Эстонии выявлено 867 случаев коронавируса, скончались четыре человека.

По состоянию на утро четверга госпитализированы 227 пациентов с коронавирусом.

Госпитализация из-за тяжелой формы заболевания требуется 177 пациентам, из них 144 (81,4 %) не вакцинированы, а у 33 человек (18,6 %) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализированы 8129 тестов, позитивный результат дали 867 из них. 455 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, у 412 курс вакцинации завершен.

Две дозы вакцины в Эстонии получил 61,1 % населения.