Навальный, НАТО, Украина: самое главное из пресс-конференции Путина

Об экономике

Российская экономика, по словам Путина, была лучше других готова в новой волне Covid-19, спад составил всего 3%. Рост реальных доходов населения к концу года, по прогнозам специалистов, составит 3,5%. Построено 90 миллионов кв.м., это рекорд России. Уровень безработицы вернулся к допандемийному уровню.

О Covid-19

Российские ученые находятся в ЮАР и изучают омикрон-штамм. Одним из негативных последствий пандемии вируса стало снижение продолжительности жизни с 71,5 до 71 года. Но президента огорчают темпы вакцинации, всего лишь 59,4% вместо необходимых 80%. При этом Путину не нравится идея наказывать за отказ от вакцинации. "Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер", - сказал президент России.

О Навальном

Фамилию оппозиционера президент снова не произнес, назвав того "этим человеком". Путин заявил, что не было предоставлено ни одного материала, подтверждающего отравление, так что пора "перевернуть страницу".

Забавное наблюдения от The Insider

Об Украине

Произошедшее в 2014 году в Украине Путин назвал "кровавым госпереворотом". Принятые соглашения никем не выполнялись. Аннексия Крым объясняется просто - "мы не могли иначе". Да и вообще, при создании Украины "засунули исторически российские территории". "Складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию и предупреждают нас — не вмешивайтесь, мы должны реагировать" - заявил Путин. А будущее Донбасса должны решать живущие там люди. По словам президента России, минские соглашения подразумевали независимость Донбасса, но Украина продолжает посылать туда войска.

О НАТО

Дальнейшее расширение на Восток недопустимо. Не Россия ставит ракеты у границ США и Канады, а НАТО подходит ближе. "Разве мы многого просим", - вопрошает Путин. - "Не ставить больше ракет у нашего дома".

О "новой этике"

"Мужчина - это мужчина, женщина - это женщина", - заявил Путин. А от новых ценностей надо "искать противоядие". Другие страны пусть делают, что хотят, но "надеюсь, что у нас хватит внутренних, иммунных систем защиты от этого мракобесия".

я думаю джоан роулинг получит российское гражданство в ближайший год — Женя Кузьмин (@zhenya_indigo) December 23, 2021

Прочее

Путин не узнал Ксению Собчак, объяснив это тем, что она "далеко сидит". На что та ответила, что специально надела красное. Кроме того Путин сказал, что готов стать адвокатом Деда Мороза.

Плох тот президент, что не мечтает на пресс-конференции заступиться за деда мороза — Константин Ворон (@dark_dark_voron) December 23, 2021