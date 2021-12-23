Чт, 23.12.2021
В текущей ситуации в связи с Covid-19 нужно меньше говорить об ограничениях, а больше - о мерах защиты Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
4

В Даугавпилсе объявят энергетический кризис

ФОТО: Shutterstock

Сразу после праздников Даугавпилская дума планирует объявить энергетический кризис. Самоуправление отмечает, что за последние три месяца оно сделало все, что могло, силами собственного финансирования, чтобы не допустить повышения тарифа на тепло, но теперь необходима государственная поддержка. Министерство окружающей среды и регионального развития признает - схожий кризис ожидается и в других самоуправлениях Латвии, сообщает ReTV.

Цены на газ в мире за последние годы выросли более чем в 10 раз. Рост цен вызвал рост тарифа на теплоэнергию. Даугавпилс - это первое самоуправление в Латвии, которое забило тревогу. Хотя самоуправлению в течении трех месяцев удавалось сохранять тариф на прежнем уровне, сейчас ресурс исчерпан.

Ответственное за самоуправления Министерство окружающей среды и регионального развития указывает, что ситуация в Даугавпилсе не удивительная: сейчас из многих стран идут новости о том, что денег не хватает.

Главное опасение сейчас - жители, чтобы они не остались без тепла и света в своих домах, если не смогут оплатить счета.

В Даугавпилсе же пока планируют созвать внеочередное заседание, после которого планируется обратиться с просьбой к государству.

"Лучшие решения на уровне Латвии сейчас были бы договоры о доставке природного газа. Во-вторых, понижение акцизного налога хотя бы до июня, снижение НДС. И пора, мне кажется, все-таки использовать существующие резервы Инчукалнского хранилища", - считает мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Без помощи государства, в Даугавпилсе возможен рост тарифов в три раза.


НАВЕРХ
Back