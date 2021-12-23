В Даугавпилсе объявят энергетический кризис

Цены на газ в мире за последние годы выросли более чем в 10 раз. Рост цен вызвал рост тарифа на теплоэнергию. Даугавпилс - это первое самоуправление в Латвии, которое забило тревогу. Хотя самоуправлению в течении трех месяцев удавалось сохранять тариф на прежнем уровне, сейчас ресурс исчерпан.

Ответственное за самоуправления Министерство окружающей среды и регионального развития указывает, что ситуация в Даугавпилсе не удивительная: сейчас из многих стран идут новости о том, что денег не хватает.

Главное опасение сейчас - жители, чтобы они не остались без тепла и света в своих домах, если не смогут оплатить счета.

В Даугавпилсе же пока планируют созвать внеочередное заседание, после которого планируется обратиться с просьбой к государству.

"Лучшие решения на уровне Латвии сейчас были бы договоры о доставке природного газа. Во-вторых, понижение акцизного налога хотя бы до июня, снижение НДС. И пора, мне кажется, все-таки использовать существующие резервы Инчукалнского хранилища", - считает мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.