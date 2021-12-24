Рига заняла первое место в мире по дороговизне парковки для жителей

В Риге за час парковки в самой дорогой зоне придется отдать 0,54% средней зарплаты.

Москва занимает второе место в этом списке.

В Москве максимальный тариф за час парковки с 24 декабря составляет 450 рублей (5,42 евро). Средняя зарплата в городе за девять месяцев 2021 года - 92 тысячи рублей (около 1100 евро) за вычетом налогов. Таким образом, по данным "Ведомости", за час парковки в Москве придется отдать 0,49% зарплаты.

"Ведомости отмечают, что если в Москве максимальный тариф на парковку применяется по всему центру за некоторыми исключениями, то в Риге по максимуму - 5 евро за час - приходится платить только за парковку в зоне Старого города.

Третье место в списке заняла столица Эстонии - Таллинн, где час парковки стоит 0,46% от средней зарплаты.

По сравнению с лидерами списка парковка в Абу-Даби, Пекине и Берне в 10-20 раз дешевле.