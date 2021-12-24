Пт, 24.12.2021
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Уга Думпис, инфектолог

Рига заняла первое место в мире по дороговизне парковки для жителей

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рига заняла первое место в мире по стоимости часа парковки на улице, к такому выводу пришли "Ведомости", рассчитав, сколько стоит час парковки по максимальному тарифу в процентном отношении к средней зарплате, пишет "Медуза".

В Риге за час парковки в самой дорогой зоне придется отдать 0,54% средней зарплаты. 

Москва занимает второе место в этом списке.

В Москве максимальный тариф за час парковки с 24 декабря составляет 450 рублей (5,42 евро). Средняя зарплата в городе за девять месяцев 2021 года - 92 тысячи рублей (около 1100 евро) за вычетом налогов. Таким образом, по данным "Ведомости", за час парковки в Москве придется отдать 0,49% зарплаты.

"Ведомости отмечают, что если в Москве максимальный тариф на парковку применяется по всему центру за некоторыми исключениями, то в Риге по максимуму - 5 евро за час - приходится платить только за парковку в зоне Старого города.

Третье место в списке заняла столица Эстонии - Таллинн, где час парковки стоит 0,46% от средней зарплаты.

По сравнению с лидерами списка парковка в Абу-Даби, Пекине и Берне в 10-20 раз дешевле.

В абсолютном выражении самая дорогая парковка в мире в Лондоне (час стоит 10,6 доллара), Амстердаме (8,5 доллара) и Осло (8,3 доллара). Однако при сопоставлении цены на парковку со средней зарплатой все три города не входят в первую десятку. 


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