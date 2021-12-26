Появление спасателей перепугало детей на небезопасном льду Булльупе

Вызов на место происшествия в Риге, на улице Лиела, Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила в 16:13.

Сообщалось, что на льду Булльупе находятся трое детей.

На этот раз нужды проводить спасательные работы не было, так как дети, увидев приближающийся автомобиль оперативной службы, убежали.

VUGD напоминает, что находиться на льду водоемов опасно.