Появление спасателей перепугало детей на небезопасном льду Булльупе
В субботу появление спасателей перепугало трех детей на льду Булльупе, сообщает агентство LETA.
В субботу появление спасателей перепугало трех детей на льду Булльупе, сообщает агентство LETA.
Вызов на место происшествия в Риге, на улице Лиела, Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила в 16:13.
Сообщалось, что на льду Булльупе находятся трое детей.
На этот раз нужды проводить спасательные работы не было, так как дети, увидев приближающийся автомобиль оперативной службы, убежали.
VUGD напоминает, что находиться на льду водоемов опасно.
Напомним, в Риге с 3 декабря объявлен период повышенной опасности на льду - в это время находиться на льду водоемов запрещено. Штраф за нарушение может достигать 100 евро.