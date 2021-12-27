Энергетический кризис в Даугавпилсе: подробности

Мэр в очередной раз напомнил: из-за того, что предыдущий состав думы не заключил долгосрочные договоры на покупку теплоэнергии, когда газ стоил дёшево, сейчас город "разгребает" последствия, в том числе и по этой причине. Долгосрочный договор можно было заключить еще в марте. В последние месяцы предыдущего отопительного сезона все договоры заключались на месяц.

Одним из способов удерживать тариф на прежнем уровне при возросшей цене на газ был запуск новой котельной на ТЭЦ-3, работающей на щепе. Если бы не было альтернативного топлива, то ситуация была бы гораздо хуже. ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2 работают на природном газе.

Кто ответит?

На вопрос депутата Петериса Дзалбе, кто конкретно понесет ответственность за то, что договоры не были заключены, и город дошёл до объявления энергетического кризиса, член правления теплосетей Артис Брикманис не ответил. Дзалбе отправлял свои депутатские запросы о ситуации на теплосетях, но ответов в установленном законом порядке не получал. "Хотели как лучше, получилось как всегда", - сказал он, отметив, что к данной ситуации Даугавпилс пришел, все же, в последние полгода, когда у думы было уже новое руководство. "Это не кризис, а безответственность, это политика, спасение правления и руководства предприятия, ответственных за процесс персон", - сказал он. Вместе со своим коллегой по партии Иваром Шкинчем, Дзалбе не голосовал за объявление энергокризиса. Элксниньш, в свою очередь, назвал именно такое поведение безответственностью, после чего мэр и депутат обменялись эмоциональными комплиментами.

Обратятся в Кабинет министров

Министерство охраны среды и регионального развития указывает: ситуация в Даугавпилсе не стала сюрпризом, и сейчас из других самоуправлений приходят новости, что не хватает денег, сообщает ReTV.

Учитывая быстро растущие расходы, государство придет на помощь, обещает министерство, однако для этого необходимо сотрудничество с Министерством экономики, а окончательное решение - за правительством.

По словам Элксниньша, лучшим решением на национальном уровне на данный момент были бы прямые контракты на поставку природного газа. Вторым решением могло бы стать снижение акцизного налога как минимум до июня, а также налога на добавленную стоимость. Эти предложения будут изложены в обращении к Кабинету министров. Также самоуправление будет ссылаться на норму в законодательстве, согласно которому оно имеет право рассчитывать на приобретение природного газа из стратегических государственных запасов, хранящихся в Инчукалнском газохранилище. Еще одна инициатива - обратиться к Кабмину с просьбой взять беспроцентный кредит в государственной кассе для того, чтобы теплосети могли купить газ по предоплате.

Кстати

Руководить кризисным центром будет мэр, в его состав войдут его заместители, а также руководители думских департаментов и учреждений самоуправления, в том числе управления образования и Даугавпилсской региональной больницы. Состав открытый, и в него могут входить другие депутаты и чиновники.

По данным на конец ноября долг жителей Даугавпилса перед теплосетями составляет 2 215 933 евро.