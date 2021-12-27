Пн, 27.12.2021
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Наталья, парикмахер
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Энергетический кризис в Даугавпилсе: подробности

ФОТО: Елена Иваецова/chayka.lv

Жителям Даугавпилса вскоре совсем непросто будет оплатить счет за отопление - тариф на теплоэнергию уже с февраля может возрасти втрое. Как следствие, вырастут долги перед предприятием теплосетей, которое, в свою очередь, не имея средств, не сможет закупить теплоэнергию, а газ покупается по 100% предоплате, пишет "Чайка".

На внеочередном заседании думы депутаты решили объявить в Даугавпилсе энергетический кризис и создать при самоуправлении кризисный центр по решению энергетических проблем.

За год цена на газ выросла более чем в 10 раз. Уже в октябре городская дума обращалась к Министерствам экономики и охраны среды и регионального развития с просьбой рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки. Но ответов не получила. Нет ответа и от Регулятора, комиссии по регулированию общественных услуг - дума просила проверить законность действий частных фирм, которые в сентябре отказались производить тепло в Даугавпилсе, толком не объяснив причин, и эту задачу пришлось взять на себя городу.

Тариф мог резко вырасти уже с октября. Даугавпилс стал первым городом, который объявил энергетический кризис, потому что необходимо действовать, а не ждать у моря погоды, авось само всё пройдет, сказал председатель думы Андрей Элксниньш.

Тариф дотируется

По словам руководителей Даугавпилсской думы, в последние три месяца сделали всё возможное, чтобы за счёт своих ресурсов избежать кризиса в теплоснабжении, и самоуправление уже несколько месяцев дотирует тариф, чтобы жители как можно дольше могли платить за тепло по теперешнему тарифу - 56,96 за мегаватт/час (без НДС). Об этом на последней в этом году пресс-конференции сообщили Андрей Элксниньш и его заместитель Алексей Васильев. Но дальше это дотирование продолжаться не сможет, хотя уже точно известно, что в январе тариф останется таким же.

Мэр в очередной раз напомнил: из-за того, что предыдущий состав думы не заключил долгосрочные договоры на покупку теплоэнергии, когда газ стоил дёшево, сейчас город "разгребает" последствия, в том числе и по этой причине. Долгосрочный договор можно было заключить еще в марте. В последние месяцы предыдущего отопительного сезона все договоры заключались на месяц.

Одним из способов удерживать тариф на прежнем уровне при возросшей цене на газ был запуск новой котельной на ТЭЦ-3, работающей на щепе. Если бы не было альтернативного топлива, то ситуация была бы гораздо хуже. ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2 работают на природном газе.

Кто ответит?

На вопрос депутата Петериса Дзалбе, кто конкретно понесет ответственность за то, что договоры не были заключены, и город дошёл до объявления энергетического кризиса, член правления теплосетей Артис Брикманис не ответил. Дзалбе отправлял свои депутатские запросы о ситуации на теплосетях, но ответов в установленном законом порядке не получал. "Хотели как лучше, получилось как всегда", - сказал он, отметив, что к данной ситуации Даугавпилс пришел, все же, в последние полгода, когда у думы было уже новое руководство. "Это не кризис, а безответственность, это политика, спасение правления и руководства предприятия, ответственных за процесс персон", - сказал он. Вместе со своим коллегой по партии Иваром Шкинчем, Дзалбе не голосовал за объявление энергокризиса. Элксниньш, в свою очередь, назвал именно такое поведение безответственностью, после чего мэр и депутат обменялись эмоциональными комплиментами.

Обратятся в Кабинет министров

Министерство охраны среды и регионального развития указывает: ситуация в Даугавпилсе не стала сюрпризом, и сейчас из других самоуправлений приходят новости, что не хватает денег, сообщает ReTV.

Учитывая быстро растущие расходы, государство придет на помощь, обещает министерство, однако для этого необходимо сотрудничество с Министерством экономики, а окончательное решение - за правительством.

По словам Элксниньша, лучшим решением на национальном уровне на данный момент были бы прямые контракты на поставку природного газа. Вторым решением могло бы стать снижение акцизного налога как минимум до июня, а также налога на добавленную стоимость. Эти предложения будут изложены в обращении к Кабинету министров. Также самоуправление будет ссылаться на норму в законодательстве, согласно которому оно имеет право рассчитывать на приобретение природного газа из стратегических государственных запасов, хранящихся в Инчукалнском газохранилище. Еще одна инициатива - обратиться к Кабмину с просьбой взять беспроцентный кредит в государственной кассе для того, чтобы теплосети могли купить газ по предоплате.

Кстати

Руководить кризисным центром будет мэр, в его состав войдут его заместители, а также руководители думских департаментов и учреждений самоуправления, в том числе управления образования и Даугавпилсской региональной больницы. Состав открытый, и в него могут входить другие депутаты и чиновники.

По данным на конец ноября долг жителей Даугавпилса перед теплосетями составляет 2 215 933 евро.

Тариф на тепло в Даугавпилсе с 1 августа 2021 года вырос на 38% и составил 56,96 евро за мегаватт/час (без НДС).


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