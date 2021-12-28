Жители Ропажского края бьют тревогу: отопление подорожало в несколько раз

"В ноябре стоимость отопления за квадратный метр квартиры, если сравнивать с ноябрем прошлого года, увеличилась более чем на 400%. Все соседи в шоке!

Такие цены - ненормальны. Люди уже думают переселиться в Плявниеки или другие ближайшие районы Риги. Что-то надо делать.

Самоуправление или государство должно заботиться о жителях Улброки! Я не специалист, но существуют же какие-то инструменты в государстве!" - написала передаче жительница Ирина.

На съемки сюжета в Улброке собрались десятки жителей. Встревоженные люди собрались в Уброке не только потому, что это новый административный центр Ропажского края. Здесь находится и муниципальное агентство Saimnieks, которое управляет домами и обеспечивает в том числе и отопление. И оно этой зимой на вес золота.

Проблема - не только в Улброке, но и в Стопини, Гаркалне и Сауриеши. Проблемы с ценами на отопление коснулись большую часть жителей Ропажского края.

Директор муниципального агентства Saimnieks Янис Копонанс объясняет ситуацию резким ростом цен на природный газ на бирже. Еще в октябре у агентства закончился предыдущий договор на поставку газа. Был объявлен новый конкурс, нашли нового поставщика. Агентство единолично от имени всех обслуживаемых домов заключило договор о поставке газа по биржевым ценам. В этом есть риск, в частности, сегодняшняя цена может значительно вырасти завтра, как это и произошло в Ропажском крае. В декабре и январе этот риск основательно потреплет кошельки почти 2200 домашних хозяйств, а не бюджет агентства.

Если бы договор о поставке природного газа был по фиксированной цене, это гарантировало бы избегания колебаний рыночных цен.

Председатель Ропажской краевой думы Вита Паулане ошибку самоуправления и находящегося в его подчинении агентства передаче Bez Tabu не признала, однако указала, что ищутся механизмы, как помочь жителям пережить неприятные счета.