Командир экипажа Александр Костырин выжил в катастрофе, но первоначальные медицинские прогнозы не были оптимистичными - шансы, что молодой пилот сможет ходить, да еще и летать, были невелики. Однако у судьбы были свои планы. Александр не только поправился, но и остался верен авиации. После всего случившегося коллегам пришлось долго уговаривать его переквалифицироваться на пилотирование более крупного современного самолета. Однако в результате он согласился... Как призналась его дочь Екатерина в разговоре с TVNET+: "Авиация была его жизнью. Когда я однажды спросила отца, почему он решил стать пилотом, он ответил: "Я не решал. Я уже с 4 лет мечтал стать пилотом".