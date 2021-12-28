В Латвии выросли затраты на строительство: одни только стройматериалы подорожали на 18%

В том числе цены стройматериалов поднялись на 18%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов - на 6,9%, а зарплаты рабочих в среднем выросли на 4,3%.

В ноябре 2021 года по сравнению с октябрем уровень затрат на строительство в Латвии увеличился на 0,5%.

Цены стройматериалов по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,7%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов - на 0,6%, а зарплаты рабочих при этом сократились на 0,1%.

В ноябре наибольшее влияние на средний уровень затрат на строительство оказало увеличение цен на асфальтобетон. Понижающий эффект имело сокращение расходов на заработную плату работников сферы дорожного строительства и искусственных сооружений.