Вт, 28.12.2021
Maxima может подтвердить, что в грузовых ящиках двух магазинов были обнаружены упаковки неизвестного происхождения. Янис Бесерис, директор департамента корпоративных отношений Maxima Latvija
Янис Бесерис, директор департамента корпоративных отношений Maxima Latvija

В Латвии выросли затраты на строительство: одни только стройматериалы подорожали на 18%

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Затраты на строительство в ноябре 2021 года по сравнению с этим же месяцем 2020 года выросли в среднем на 11,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе цены стройматериалов поднялись на 18%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов - на 6,9%, а зарплаты рабочих в среднем выросли на 4,3%.

В ноябре 2021 года по сравнению с октябрем уровень затрат на строительство в Латвии увеличился на 0,5%.

Цены стройматериалов по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,7%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов - на 0,6%, а зарплаты рабочих при этом сократились на 0,1%.

В ноябре наибольшее влияние на средний уровень затрат на строительство оказало увеличение цен на асфальтобетон. Понижающий эффект имело сокращение расходов на заработную плату работников сферы дорожного строительства и искусственных сооружений.

В 2021 году данные о ценах на строительные ресурсы предоставляют примерно 200 строительных и более 50 торговых предприятий. При подсчете индекса затрат на строительство дополнительно используются также цены стройматериалов, предоставленные предприятиями.


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