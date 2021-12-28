Линкайтс: в транспортном секторе это был год развития инфраструктуры

Линкайтс выделил разработку и утверждение правительством долгосрочной стратегии дорожного хозяйства до 2040 года. Были разработаны как план развития главных автодорог, так и план строительства региональных дорог на следующие семь лет.

С другой стороны, с местными самоуправлениями много обсуждались проблемы дорог местного значения, и в декабре были утверждены правила Кабинета министров, предусматривающие возможность передачи местным самоуправлениям этих участков дорог.

Также в этом году началось планирование реконструкции Рижской объездной дороги, а в следующем году планируется разработать модель частно-государственного партнерства для строительства Бауской и Иецавской объездных дорог.

Говоря об улучшении дорожной инфраструктуры, министр упомянул завершение строительства сети пунктов зарядки электромобилей, а также одобренную Автодорожным советом стратегию микромобильности.

Линкайтс отметил и начало нескольких проектов развития железнодорожной инфраструктуры - строительство еще одного участка рельсов на перегоне Зиемельблазма-Мангали, модернизацию 48 станций и остановок, а также увеличение скорости на железнодорожных линиях в Крустпилс и Елгаву.

Министр также рассказал о планах создания сети маршрутов общественного транспорта в Рижском мегаполисе, добавив, что этот процесс будет непростым.