Не уступил дорогу: на Тейке произошла авария

Как сообщает передача Degpunktā на TV3, авария произошла в относительно невинном месте на улице Лиелвардес, где автомобиль Hyundai, выезжающий со двора, не уступил дорогу Nissan, который ехал по главной дороге.

Водитель Nissan Дидзис говорит, что он ехал по прямой дороге, когда пожилой мужчина возрасте около 65 лет выехал из небольшого двора, не убедившись, что на дороге нет других участников дорожного движения. Не исключено, что мужчина посмотрел направо, увидел, что никого нет, и выехал со скоростью, разрешенной в жилой зоне.

Дидзису удалось только нажать на педаль тормоза и затормозить вместе с другим водителем, который все еще не понимает, что произошло.

Произошедшее на время затруднило движение на этом участке дороги, но примерно через час улица была освобождена. В свою очередь, водителям обеих машин пришлось отправиться в больницу после столкновения. Врачи оценили состояние пострадавших как стабильное, но указали на необходимость дополнительных обследований из-за соображений безопасности.