Repharm разрешено произвести окончательный выкуп акций Olainfarm

Цена одной акции составляет 9,26 евро.

В результате окончательного выкупа акций принадлежащие другим акционерам акции Olainfarm будут переданы во владение AB City, которая станет единственным владельцем компании.

Дата регистрации - следующий рабочий день после публикации информации об окончательном выкупе в официальном издании Latvijas Vēstnesis. В день регистрации акции блокируются на счетах акционеров, и акционеры теряют право распоряжаться ими.

Обязательному выкупу подлежат 549 837 акций Olainfarm, на это потребуется 5 091 491 евро.

Цена выкупа одной акции определяется в соответствии с методом, указанным в законе о рынке финансовых инструментов, который предусматривает разделение чистых активов целевой компании, в данном случае Olainfarm, на количество выпущенных акций. Чистые активы рассчитываются из общих активов за вычетом собственных акций и обязательств Olainfarm. Учитывая, что цена акции, рассчитанная в соответствии с последним консолидированным отчетом за третий квартал 2021 года, не превышает более чем на 10% цену, рассчитанную по данным консолидированного аудированного годового отчета за 2020 год, цена одной выкупаемой акции не может быть ниже чем 9,26 евро за акцию.

Уже сообщалось, что 96,1% акций Olainfarm находятся под прямым или косвенным контролем AB City после объявления обязательного выкупа акций.

AB City напрямую контролирует 26,62% акций предприятия, косвенно - 69,48% акций.

Обязательный выкуп акций был объявлен в связи с тем, что 14 октября акционеры Olainfarm приняли решение о выводе акций с регулируемого рынка.

Предложение об обязательном выкупе акций завершилось 7 декабря. В соответствии с законом о рынке финансовых инструментов цена за акцию также была установлена в размере 9,26 евро.

По словам представителей компании, правление биржи Nasdaq Riga может принять решение об исключении акций Olainfarm с регулируемого рынка до 20 января 2022 года.

Оборот концерна Olainfarm в прошлом году составил 122,157 миллиона евро, что на 11% меньше, чем в 2019 году, а прибыль группы снизилась в 2,3 раза до 9,478 миллиона евро.

Olainfarm занимается производством готовых лекарств, фармацевтических препаратов, пищевых добавок, химических веществ и активных фармацевтических ингредиентов.

В группу предприятий Repharm входят владеющее сетью Mēness aptieka АО Sentor farm aptiekas, осуществляющее оптовую торговлю лекарственными средствами АО Recipe Plus, производитель лекарств на основе трав АО Rīgas farmaceitiskā fabrika, сеть учреждений амбулаторного ухода АО Veselības centru apvienība (VCA ) и ООО Centrālā laboratorija.

Согласно информации с сайта Firmas.lv, реальными получателями прибыли Repharm являются несколько латвийских физических лиц - Роберт Тавьев, Янис Оскерко, Михайл Лурье, Александр Лившиц, Андрей Лейбович, Сергей Корниенко, Йосиф Апт и Елена Никитина.