Не только заливная рыба. Рецепты блюд из легендарной "Иронии судьбы"

На столе у Нади в фильме три главных блюда: заливное из рыбы, ростбиф и салат. Помимо них на столе были мандарины, нарезка дефицитного сервелата. Были еще яйца, залитые майонезом, баночка шпрот, салат из свеклы, зеленый горошек.

Портал Aif вспоминает, что было на советском новогоднем столе.

Мясной салат

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"Оливье" смог стать символом новогоднего стола еще задолго до "Иронии судьбы". Правда тогда он не назывался "оливье".

Ингредиенты: зеленый горошек - 0,5 банк., картошка - 2-3 шт., колбаса - 100 г, лук репчатый - 1 шт., яйца куриные - 5 шт., майонез.

Приготовление

Яйца сварить и порезать на мелкие кусочки, добавить зеленый горошек и мелко порезанный лук. Туда же добавить вареный и порезанный картофель и колбасу. Все заправить майонезом и посолить.

Стоимость продуктов для такого салата на сегодняшний день - от 7 до 15 евро.

Ростбиф

Ингредиенты: мясо говяжье (вырезка) - 400 г , мука пшеничная - 40 г, жир - 80 г, соль, перец по вкусу; для маринада - лук репчатый (1-2 луковицы среднего размера), морковь (2-3 шт.), корень сельдерея - 80 г, корень петрушки - 80 г, масло растительное - 80 г, сахар - 2 ст. л., лавровый лист - 1 шт.

Приготовление

Приготовить маринад: нарезать мелко овощи, добавить сахар, растительное масло, перец и все тщательно перемешать, пока не начнет выделяться овощной сок. В готовый маринад уложить кусочки мяса и поставить в прохладное место на сутки. После мясо очистить от овощей, запанировать в муке и обжарить в сковороде на сильно разогретом свином жире (масле) со всех сторон. Оставьте сковороду с мясом в духовке на 15-20 минут (следите, чтобы мясо внутри было розовым). Готовый ростбиф нарезать тонкими ломтиками вдоль волокон, уложить на подогретое блюдо и полить соком, образовавшимся при жарке.

Салат из свеклы

Совет: Салат из свеклы можно приготовить и с картофелем. В этом случае свеклы и картофеля взять поровну.

Заливной судак

Заливной рыбе в Надином исполнении досталось в фильме больше всего. Неизвестно, что было не так с заливным, но это блюдо несложно приготовить.

В главной кулинарной книге Советского Союза предлагаются 2 рецепта заливного: из судака и из осетрины. Скорее всего, Надя выбрала именно судака.

Ингредиенты: судак или треска - 1 шт. (вес 2 кг), лук репчатый - 2 шт., морковь - 1-2 шт., корень петрушки, пучок зелени, лавровый лист, желатин (40 г на 1 литр бульона).

Приготовление

Очистить рыбу на филе с кожей без костей. Нарезать рыбу на куски и уложить в кастрюлю кожей вниз. Сверху выложить голову, хвост, очищенный лук, корень петрушки, пряности и залить водой. Варить, снимая пену и не допуская сильного кипения. Из бульона выбрать кости и куски рыбы. Рыбу уложить в форму для заливного. В теплый бульон ввести размоченный желатин, помешать и довести до кипения. Рыбу полить бульоном, украсить тонко нарезанными лимонными дольками, зеленью и вареной морковкой. Поставить в холодильник, чтобы украшения приклеились, затем залить оставшимся бульоном-желе и поставить в холодильник.

Салат из "крабов"

Ингредиенты: крабовые палочки - 1 упаковка (250 г), консервированный зеленый горошек - 1 банка (0,5 литра), майонез - 1 упаковка (200 г).

Приготовление

Крабовые палочки и раскрошить на мелкие кусочки. Добавить консервированный зеленый горошек (без жидкости). Посолить, заправить майонезом, перемешать и поставить в холодное место на 30-40 минут.

Совет: вместо крабов можно использовать раковые шейки.