На любимый майонез: Orkla Latvija инвестирует в Spilva 4 млн евро

Также концерн в этом году планирует закончить строительство нового центра по производству печенья и вафель, где будет создано около 300 новых рабочих мест.

Как отметил Дидрихсонс, в этом году Orkla Latvija продолжит дальнейшее развитие брендов и укрепление своих позиций как ведущего предприятия по производству товаров широкого потребления.

"Каждый год компания инвестирует в развитие и модернизацию от 4 до 5 млн евро, и таким же является наш план на 2022 год - развивать все виды производства, инвестируя в энергоэффективность, автоматизацию и устойчивость", - сказал руководитель компании.

Как сообщалось, в сентябре Orkla Latvija открыла новую фабрику Laima в Адажи, в строительство которой и развитие брендов за последние пять лет инвестировано 20 млн евро.

В 2020 году Orkla Latvija работала с оборотом в размере 104,2 млн евро, а ее прибыль составила 4,6 млн евро.