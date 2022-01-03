Пн, 3.01.2022
У владельца торгового центра всегда был счет на 10 000 евро в месяц за два магазина, а теперь пришел счет на 70 000 евро. Конечно, человек в шоке Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika
Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika

На содержание памятника Свободы и Братского кладбища выделили около 600 000 евро

Памятник Свободы ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Правительство в конце прошлого года постановило и в этом году доверить содержание памятника Свободы и Братского кладбища Рижскому агентству памятников, выделив на эти цели около 600 000 евро, пишет в понедельник газета Diena.

До 30 апреля планируется разработать программу сохранения, содержания, изучения и восстановления обоих памятников, а затем программу и необходимое для ее реализации финансирование утвердит Кабинет министров.

В прошлом году вступил в силу специальный закон, который устанавливает ответственность государства за содержание и сохранение этих памятников.

Раньше этот вопрос был яблоком раздора между Рижской думой и государственными органами, поскольку не было ясно, кто должен заботиться об этих объектах - самоуправление или государство.

"Памятник Свободы и Рижское Братское кладбище - символы борьбы за национальную независимость Латвии, государственной идентичности, национального самосознания и святыни латышского народа, содержание которых требует особого внимания. С принятием специального закона по инициативе Министерства культуры закреплены их статус и принадлежность, а также принято решение о создании общественного консультативного органа. Чтобы сохранить историческое наследие и передать его будущим поколениям, важно заботиться об обеих святынях каждый день", - подчеркнул министр культуры Наурис Пунтулис.


НАВЕРХ
Back