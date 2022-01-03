Экс-участница шоу "Пацанки" ударила мать ножом

Сообщение о нападении поступило в полицию вечером 2 января. Произошла ссора, и Регина Колупаева ударила ножом в спину 46-летнюю мать. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Она находится в реанимации. У отца поврежден нерв на левой руке, сейчас он находится в травматологии.

Есть подозрения, что девушка была не в себе или под воздействием наркотических веществ. Об этом пишет Life.

Колупаева находится в отделении полиции. Обстоятельства дела выясняются.