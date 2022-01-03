Экс-участница шоу "Пацанки" ударила мать ножом
26-летняя бывшая участница шоу "Пацанки" на телеканале "Пятница" Регина Колупаева напала с ножом на свою мать. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
26-летняя бывшая участница шоу "Пацанки" на телеканале "Пятница" Регина Колупаева напала с ножом на свою мать. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщение о нападении поступило в полицию вечером 2 января. Произошла ссора, и Регина Колупаева ударила ножом в спину 46-летнюю мать. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Она находится в реанимации. У отца поврежден нерв на левой руке, сейчас он находится в травматологии.
Есть подозрения, что девушка была не в себе или под воздействием наркотических веществ. Об этом пишет Life.
Колупаева находится в отделении полиции. Обстоятельства дела выясняются.
Регина была участницей первого сезона шоу "Пацанки", в котором, по сценарию, 11 девушек с непростым характером и сложной биографией живут вместе в доме. До финала шоу эта участница не дошла.